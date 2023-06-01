Hazine 3 ayda 215 milyar lira borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine 311,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 215 milyar liralık iç borçlanmaya gitmeyi planlıyor.

Finansman Programı'na göre, Hazine, haziranda 57 milyar liralık iç borç servisine karşılık 50 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Temmuz'da 123,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar lira, ağustos ayında ise 130,9 milyar liralık servise karşılık 85 milyar liralık iç borçlanmaya gidilmesi öngörülüyor.

Haziran'daki iç borçlanmanın 46 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 2'şer milyar lirası ise kamuya satışlar ve doğrudan satışlarla gerçekleştirilecek. Temmuz'daki borçlanmanın 79 milyar lirası piyasadan ihale, 1 milyar lirası ise kamuya satışlarla sağlanacak. Ağustos ayındaki iç borçlanmanın ise 84 milyar lirası piyasadan ihale, 1 milyar lirası ise kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 Hazine bonosunun ilk ihracı, 1 Hazine bonosunun yeniden ihracı ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.