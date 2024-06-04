Hazine, 3 yıl vadeli kira sertifikası ihraç edecek

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin 4 Haziran 2024 saat 14.00’e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.

6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası 5 Haziran 2024 valör ve 2 Haziran 2027 itfa tarihli olacak.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 4 Haziran 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek.