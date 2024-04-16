Hazine 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyar 683 milyon 850 bin lira tutarında 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.
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Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 milyar 683 milyon 850 bin lira tutarında, 17 Nisan 2024 valörlü, 15 Nisan 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.