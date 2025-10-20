Hazine alacakları eylül sonu itibarıyla 33,5 milyar lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, Eylül sonu itibarıyla Hazine alacakları 33,5 milyar lira olarak kaydedilirken, alacak stokunun en büyük kısmını 11,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 33,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 8,8 milyar lira tahsil edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA