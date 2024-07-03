Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 5 Temmuz 2024 valörlü, 3 Temmuz 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kupon ödemeli 5 bin 205 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.
Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kira ödemeli, 6 bin 137 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.