Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 5 Temmuz 2024 valörlü, 3 Temmuz 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kupon ödemeli 5 bin 205 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kira ödemeli, 6 bin 137 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.