Hazine, gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine'nin ihale programına göre, 16 Eylül Pazartesi günü 2 tahvil için yeniden ihaleye çıkacak. 2 yıl (693 gün) vadeli, 12 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 3 yıl (1.064) gün vadeli, 10 Ağustos 2027 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.

17 Eylül Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 16 Eylül 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya çıkacak ve Eylül ayı ihale programı tamamlanacak.

İki günde gerçekleşecek ihraçların valörü 18 Eylül 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine'nin söz konusu haftada 91 milyar 338 milyon TL piyasaya ve 17 milyar 358 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 108 milyar 696 milyon TL ödemesi bulunuyor.