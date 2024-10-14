Hazine, iki ihalede 34,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesi sonucunda toplamda 34 milyar 781,2 milyon lira borçlandı.

İlk ihale 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili için gerçekleştirildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 39,08, bileşik faiz ise yüzde 42,89 oldu. İhaleye 22 milyar 923 milyon lira nominal teklif geldi ve 15 milyar 916 milyon lira nominal, 16 milyar 250,1 milyon lira net satış yapıldı. Ayrıca kamudan gelen 5 milyar 20 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından 7 milyar 377,5 milyon liralık teklif alınırken, bu kesime 4 milyar 500 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili ihraç edildi. Bu tahvilin dönemsel faizi yüzde 24,14 olarak belirlendi. 8 milyar 582 milyon liralık nominal teklif alınan ihalede, 4 milyar 810 milyon liralık nominal ve 5 milyar 11,1 milyon liralık net satış gerçekleşti. Kamudan teklif gelmezken, piyasa yapıcılarından 6 milyar 527 milyon lira teklif alındı ve 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece iki ihale sonucunda toplam 34 milyar 781,2 milyon lira borçlanmış oldu.