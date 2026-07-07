Hazine iki ihaleyle 190,3 milyar lira borçlandı

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İlk ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

İhalede, dönemsel faiz yüzde 20,45 oldu.

Nominal teklifin 146 milyar 238,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 75 milyar 869,8 milyon lira, net satış 74 milyar 576 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 157 milyar 526 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 79 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede, basit faiz yüzde 34,93, bileşik faiz yüzde 37,97 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 788,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 735 milyon lira, net satış 10 milyar 23,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 8 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 27 milyar 652 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki tahvil ihalesiyle toplamda 190 milyar 299,5 milyon lira borçlandı.