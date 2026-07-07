Metaller parlıyor, petrol eriyor
Jeopolitik krizlerin ve sıcak çatışmaların ardından şekillenen savaş sonrası ekonomide, değerli metaller fiyatlama davranışlarını değiştirdi. Ons altın 4.170 doların üzerinde tutunarak yatırımcısına güven vermeye devam ederken, yurt içinde gram altın 6.300 TL'ye geri çıkmaya çalışıyor. Gümüş 63 doları geçerken, petrol de 70 dolar altını zorluyor.
Orta Doğu’da başlayan savaş sonrasında piyasalarda başlayan dalgalı seyir yerini sakinliğe bıraktı. Anlaşma sonrasında petrol fiyatları düştü. Altın yatırımcısı da yeni güven aramaya başladı. Gümüşte yaşanan toparlanma da dikkat çekici oldu. Başlayan belirsiz ve diplomatik süreç, risk algısını da kalıcı olarak değiştirdi. Savaş dönemlerinde panik sığınağı olarak görülen altın, yapısal bir yatırım aracına dönüştü. Dün itibarıyla ons altın, güne 4.148 - 4.215 dolar bandında işlem görerek başladı. Savaş sürecinde ve sonrasında rekor üstüne rekor kıran değerli metal, geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve Fed'in faiz patikasında daha güvercin adımlar atabileceği ihtimalinin fiyatlanmasıyla yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı.
Büyük yatırım bankalarının altın üzerindeki beklentileri de savaş sonrası dinamiklere göre şekillenmeye devam etti. JPMorgan, kısa vadeli taleplerdeki yavaşlamayı göz önüne alarak 2026'nın dördüncü çeyreği için ons altın beklentisini bir miktar törpüleyerek 4.500 dolar seviyesine çekti. Ancak piyasada daha şahin beklentilere sahip olan Goldman Sachs 4.900 dolar, Morgan Stanley ise yılın ikinci yarısı için 5.200 dolar gibi devasa rakamları telaffuz etmeyi sürdürüyor. Bu ayrışmaya rağmen finans dünyasının ortak kanısı, altının ucuz günlere geri dönmeyişi olacak.
Gram 1 yılda yüzde 46,7 arttı
Küresel çapta ons altının çizdiği bu güçlü tablo, yurt içi piyasalarda yatay ancak dolar/TL kurunun da etkisiyle gram altını tarihi zirvelere taşıdı. Serbest piyasada gram altın, an itibarıyla 6.276 TL bandında fiyatlanırken gün içinde 6.300 liranın üzerine çıktı. Yılbaşında 5.985 TL seviyelerinde bulunan gram altın kısa süre içinde geldiği bu noktayla yatırımcının talebinin yükseldiğini de gösterdi. Son bir yıllık performansına bakıldığında yüzde 46’yı aşan bir getiri sağlayan gram altın, sadece bireysel yatırımcının değil, aynı zamanda güvenli liman arayanlarında tercihi haline geldi. Dolar/TL kurunun 46,78 seviyelerindeki seyri, ons altındaki küresel yükseliş dalgasının yurt içine birebir yansımasına ve fiyatlardaki gevşemelerin çok sınırlı kalmasına olanak tanıyor.
Gümüş yeniden yükselişte, petrolün yönü düşüşte
Emtia piyasalarındaki asıl hareketlilik gümüş cephesinde yaşanıyor. Dün 63 doları geçen gümüş yeni fiyatlanmasına da başladı. Son 6 ayda yüzde 21,2 kayıp yaşayan gümüş, son 1 haftada yönünü yüzde 6,4 yukarı çevirdi. Bakır fiyatları 6,16 dolar seviyelerinde tutunuyor. Çelik fiyatlarının 3.054 CNY/T civarında seyrediyor. 6 ay önce yüzde 18 yukarıda olan brent petrol 71 dolar seviyesine kadar geriledi. WTI (Batı Teksas) ham petrolü ise 68 doların altına indi.
Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, JPMorgan ve Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin güncelle yaptı. Kurumların tahminleri, ons altının önümüzdeki dönemde 4.800-5.200 dolar bandında değişeceğini işaret ediyor. Goldman Sachs 2026 yıl sonu için ons başına 4.900 dolar öngörüyor. Bank of America 2026’nın dördüncü çeyreği için ons başına 4.800 dolar tahmin ediyor. Morgan Stanley 2026’nın ikinci yarısında ons başına 5.200 dolar öngörüyor. UBS Önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5.200 dolar seviyesine ulaşılabileceğini düşünüyor. Deutsche Bank 2026’nın dördüncü çeyreği için ons başına 4.800 dolar tahmin ediyor. Son tahmininde JPMorgan, altının üçüncü çeyrekte ons başına 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolara ulaşmasını bekliyor.