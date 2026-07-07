Metaller parlıyor, petrol eriyor

Orta Doğu’da başlayan savaş sonrasında pi­yasalarda başlayan dalgalı seyir yerini sakinliğe bıraktı. Anlaşma sonrasında petrol fiyatları düştü. Altın yatırımcısı da yeni güven ara­maya başladı. Gümüşte ya­şanan toparlanma da dikkat çekici oldu. Başlayan belirsiz ve diplomatik süreç, risk al­gısını da kalıcı olarak değiş­tirdi. Savaş dönemlerinde pa­nik sığınağı olarak görülen al­tın, yapısal bir yatırım aracına dönüştü. Dün itibarıyla ons altın, güne 4.148 - 4.215 dolar bandında işlem görerek baş­ladı. Savaş sürecinde ve son­rasında rekor üstüne rekor kıran değerli metal, geçtiği­miz günlerde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve Fed'in faiz patikasında da­ha güvercin adımlar atabile­ceği ihtimalinin fiyatlanma­sıyla yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı.

Büyük yatırım bankaları­nın altın üzerindeki beklenti­leri de savaş sonrası dinamik­lere göre şekillenmeye devam etti. JPMorgan, kısa vadeli ta­leplerdeki yavaşlamayı göz önüne alarak 2026'nın dör­düncü çeyreği için ons altın beklentisini bir miktar törpü­leyerek 4.500 dolar seviyesi­ne çekti. Ancak piyasada daha şahin beklentilere sahip olan Goldman Sachs 4.900 dolar, Morgan Stanley ise yılın ikin­ci yarısı için 5.200 dolar gibi devasa rakamları telaffuz et­meyi sürdürüyor. Bu ayrışma­ya rağmen finans dünyasının ortak kanısı, altının ucuz gün­lere geri dönmeyişi olacak.

Gram 1 yılda yüzde 46,7 arttı

Küresel çapta ons altının çizdiği bu güçlü tablo, yurt içi piyasalarda yatay ancak do­lar/TL kurunun da etkisiyle gram altını tarihi zirvelere ta­şıdı. Serbest piyasada gram altın, an itibarıyla 6.276 TL bandında fiyatlanırken gün içinde 6.300 liranın üzerine çıktı. Yılbaşında 5.985 TL se­viyelerinde bulunan gram al­tın kısa süre içinde geldiği bu noktayla yatırımcının talebi­nin yükseldiğini de gösterdi. Son bir yıllık performansına bakıldığında yüzde 46’yı aşan bir getiri sağlayan gram altın, sadece bireysel yatırımcının değil, aynı zamanda güven­li liman arayanlarında terci­hi haline geldi. Dolar/TL ku­runun 46,78 seviyelerindeki seyri, ons altındaki küresel yükseliş dalgasının yurt içi­ne birebir yansımasına ve fi­yatlardaki gevşemelerin çok sınırlı kalmasına olanak ta­nıyor.

Gümüş yeniden yükselişte, petrolün yönü düşüşte

Emtia piyasalarındaki asıl hareketlilik gümüş cephesin­de yaşanıyor. Dün 63 doları ge­çen gümüş yeni fiyatlanması­na da başladı. Son 6 ayda yüz­de 21,2 kayıp yaşayan gümüş, son 1 haftada yönünü yüzde 6,4 yukarı çevirdi. Bakır fiyat­ları 6,16 dolar seviyelerinde tutunuyor. Çelik fiyatlarının 3.054 CNY/T civarında seyre­diyor. 6 ay önce yüzde 18 yu­karıda olan brent petrol 71 do­lar seviyesine kadar geriledi. WTI (Batı Teksas) ham pet­rolü ise 68 doların altına indi.

Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, JPMorgan ve Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin güncelle yaptı. Kurumların tahminleri, ons altının önümüzdeki dönemde 4.800-5.200 dolar bandında değişeceğini işaret ediyor. Goldman Sachs 2026 yıl sonu için ons başına 4.900 dolar öngörüyor. Bank of America 2026’nın dördüncü çeyreği için ons başına 4.800 dolar tahmin ediyor. Morgan Stanley 2026’nın ikinci yarısında ons başına 5.200 dolar öngörüyor. UBS Önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5.200 dolar seviyesine ulaşılabileceğini düşünüyor. Deutsche Bank 2026’nın dördüncü çeyreği için ons başına 4.800 dolar tahmin ediyor. Son tahmininde JPMorgan, altının üçüncü çeyrekte ons başına 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolara ulaşmasını bekliyor.