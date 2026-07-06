Mazota zam mı gelecek, zam mı geliyor? Benzin fiyatları artacak mı? Son durum...

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek olası değişiklikler, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Döviz kurudaki hareketlilik nedeniyle mazot ve benzine zam gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Bugün sıkça gelen soru da "Mazota zam mı gelecek, zammı geliyor", "Benzin fiyatları artacak mı" oluyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?

Sektör kaynaklarında elde edilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren mazot fiyatlarına 1 lira 31 kuruş zam yapılacak.

6 Temmuz akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.85 TL

Motorin: 64.69 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.66 TL

Motorin: 64.50 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 63.80 TL

Motorin: 65.76 TL

LPG: 31.19 TL

İzmir:

Benzin: 64.04 TL

Motorin: 66.03 TL

LPG: 30.99 TL