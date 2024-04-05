Hazine nakit dengesi Mart’ta açık verdi

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 518 milyar 331 milyon lira, nakit giderleri 685 milyar 110 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 621 milyar 720 milyon lira, faiz ödemeleri ise 63 milyar 390 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 103 milyar 389 milyon lira açık verdi.

Mart ayında nakit dengesinde 166 milyar 778 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 20 milyar 569 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 85 milyar 703 milyon lira azalış görüldü.