Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Uyguladığımız politikalarla makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekonomik güvenin yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden eşik değerin üzerine çıktığına dikkat çekti.

Şubat ayı verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi 100,7 seviyesine yükselirken, bu gelişme ekonomiye ilişkin algı ve beklentilerde belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Bakan Şimşek, endeksin tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıttığını belirterek, güven artışının geniş tabanlı olduğunun altını çizdi.

Reel kesim güveninin Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Şimşek, bunun imalat sanayinde toparlanmanın hız kazandığını gösterdiğini ifade etti. Şimşek, “Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırıyor, makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.