Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Uyguladığımız politikalarla makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik Güven Endeksi’nin şubatta 100,7’ye yükselerek yeniden eşik değerin üzerine çıkmasının, reel sektördeki toparlanmanın güçlendiğine işaret ettiğini söyledi. Şimşek, “Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırıyor, makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekonomik güvenin yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden eşik değerin üzerine çıktığına dikkat çekti.
Şubat ayı verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi 100,7 seviyesine yükselirken, bu gelişme ekonomiye ilişkin algı ve beklentilerde belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Bakan Şimşek, endeksin tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıttığını belirterek, güven artışının geniş tabanlı olduğunun altını çizdi.
Reel kesim güveninin Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Şimşek, bunun imalat sanayinde toparlanmanın hız kazandığını gösterdiğini ifade etti. Şimşek, “Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırıyor, makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 26, 2026
Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor.
Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat… pic.twitter.com/SGKlF8Vahk