Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 milyarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 milyar liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 14 milyar 8 milyon 700 bin lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 19 Ocak 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

10 yıl vadeli TÜFE endeksli tahville devam etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde reel bileşik faiz oranı belirlendi. Faiz oranı eksi yüzde 2,60 olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı iç borçlanma programına 10 yıl vadeli TÜFE endeksli tahville devam etti.

Tahvilde kamuya satış yapılmadı

Hazine'nin 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde reel bileşik faiz eksi yüzde 2,60 olarak belirlendi. 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 6 ayda bir yüzde 0,00 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracında 5,99 milyar liralık teklife karşılık, 1,48 milyar liralık net satış gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcılardan gelen 4,42 milyar TL teklife karşılık 700 milyon TL satış yaptı. Tahvilde kamuya satış yapılmadı.