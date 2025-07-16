Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe haziranda açık verdi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 239,6 milyar TL, bütçe gelirleri 909,4 milyar TL oldu.

Böylece Merkezi Yönetim bütçe açığı 2025 yılı Haziran ayında 330,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 963,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 54,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla vermişti.

6 aylık açık 980,5 milyar TL oldu

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri 5 trilyon 589,6 milyar TL olurken, bütçe giderleri de aynı dönemde 6 trilyon 579,1 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesinde ocak-haziran döneminde 980,5 milyon lira açık oluştu.

Faiz dışı fazla ise 131 milyar TL olarak gerçekleşti.