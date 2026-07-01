Hazine yarın altın tahvili ve kira sertifikası satacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 2 Temmuz Perşembe günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA