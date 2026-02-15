Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ayrı devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

İhaleler, Bakanlığın yayımladığı iç borçlanma takvimi kapsamında düzenlenecek.

Takvime göre ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli sabit getirili devlet tahvili yeniden yatırımcıya sunulacak.

Günün ikinci ihalesinde ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.