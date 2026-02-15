Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında yarın iki ayrı devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. İlk ihalede 2 yıl vadeli sabit getirili tahvil yatırımcıya sunulurken, ikinci ihalede 5 yıl vadeli ve TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ayrı devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
İhaleler, Bakanlığın yayımladığı iç borçlanma takvimi kapsamında düzenlenecek.
Takvime göre ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli sabit getirili devlet tahvili yeniden yatırımcıya sunulacak.
Günün ikinci ihalesinde ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA