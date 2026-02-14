Merkez Bankası toplantı tarihi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklamasının ardından faiz kararının ne olacağı merak edilmeye başlandı. Şubat ayında toplantı yapılıp yapılmayacağı merak edilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Merkez Bankası art arda faiz indirirken ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bir indirim gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Beklenti üzeri gelen enflasyon oranları sonrası nasıl bir hamle geleceği sıkça sorgulanıyor. Vatandaşlar sıkça "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.
Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.