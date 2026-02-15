Ünlü fast food zinciri çöktü: 22 şube kapandı, yüzlerce çalışan işsiz kaldı!

İngiltere'de bir dönem hızla büyüyen fast food markası ağır darbe aldı. Hellimli burgerleri ve waffle patatesleriyle tanınan fast food zinciri Leon, Aralık 2025’te mahkeme gözetiminde yeniden yapılandırma sürecine girmesinin ardından yüzlerce çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.

Şirketin mali çöküşü sonrası 22 restoran kapatılırken, toplam 244 kişinin işine son verildi. Yetkililer, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kapsamlı bir yeniden yapılandırma süreci yürütüldüğünü açıkladı.

Çalışan sayısı hızla düştü

Şirketin yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre Leon’un toplam çalışan sayısı 573’e geriledi. Zincirin mali performansı ise son yıllarda ciddi şekilde bozuldu:

- 2023 zararı: 12,5 milyon sterlin

- 2024 zararı: 8,3 milyon sterlin

- 2025 tahmini zararı: Yaklaşık 10 milyon sterlin

EG Group’a satıldı, kurucu ortak geri aldı

Leon, doğal ve sağlıklı fast food konseptiyle büyük bir müşteri kitlesi kazanmıştı. Ancak şirket, 2021 yılında Asda’nın sahibi olan EG Group’a satıldıktan sonra ciddi zorluklar yaşamaya başladı.

Şirketin kurucu ortağı John Vincent, Ekim 2025’te markayı yeniden satın aldı. Vincent, şirketin yaşadığı mali sorunların nedenleri arasında artan vergi yükünü ve markanın zamanla temel değerlerinden uzaklaşmasını gösterdi.

Vincent, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Son iki yılda Asda’nın öncelikleri farklıydı ve Leon hiçbir zaman onların ana stratejisine tam olarak uymadı.”

Özel bir başvuru süreci oluşturuldu

Leon yönetimi, işten çıkarılan çalışanların bir kısmını diğer restoranlara yönlendirmeye çalıştığını açıkladı. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise yasal tazminat süreçleri devreye alındı.

Ayrıca etkilenen çalışanların, İngiltere’nin büyük fast food zincirlerinden Pret A Manger bünyesinde iş başvurusu yapabilmeleri için özel bir başvuru süreci oluşturuldu.