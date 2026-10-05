Hazine'den 59,3 milyar liralık kira sertifikası ihracı

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Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün 59 milyar 255 milyon 500 bin lira tutarında 7 Ekim 2026 valörlü, 4 Ekim 2028 itfa tarihli ve TLREFK'ye endeksli kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.