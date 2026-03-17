Hazine’den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 18 Mart valörlü, 15 Mart 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 9 bin 525 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli, 8 bin 385 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.