Hepsiburada 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacak

Mehtap HALICI

Hepsiburada’nın, Hatay Altınözü’ne düzenlediği basın gezisinde deprem bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı kapsamında “Her Sipariş, Bir Destek” projesinin detayları paylaşıldı. Deprem bölgesine verilen destekler kapsamında Hatay’da faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve yerel üreticiler de ziyaret edildi. Proje kapsamında Hatay’da faaliyet gösteren Meriç Çiftliği sahipleri Serra ve Işıl Nalçabasmaz, Defne & Apollon İpekçilik sahibi Tuğçe Duman ve Neşeli Mutfak’ın kurucusu Dilek Tecirli’nin yanı sıra Vakıf Köy Kadın Kooperatifi Başkanı Lora Çapar ve Elena Çapar bölgenin deprem felaketi sonrasında yeniden kalkındırılması için Hepsiburada ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Hepsiburada Kurumsal İletişim Direktörü Cem Tanır, deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerinin ticari amaç gütmeksizin satışa sunulduğunu söyledi.

2 yılda 10 milyar TL ticaret

Bu uygulamanın, kısa bir süre sonra deprem bölgesinde bulunan tüm işletme, üretici ve esnafa açıldığına dikkat çeken Tanır, deprem bölgesinden 400 yeni girişimcinin platformda satışa başladığını, 5 yıldır 41 binin üzerinde girişimci kadına ve kadın kooperatiflerine verilen destekleri artırdıklarını ifade etti. Tanır, sözlerine şöyle devam etti:

“Program kapsamında 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin de geçimine katkı sağlayacağız. Çünkü buradaki pazarda ticaret ekosistemi gözlemliyoruz. Bunun için de çeşitli adımlar atıyoruz. Kısa vadede offline ticaretin ayağa kalkması zor olabilir ancak teknolojiyle, lojistik imkanlarımızla, en önemlisi de pazarlama gücümüzle ve müşterilerimizle kurduğumuz yıllar içerisindeki güven ilişkisini bu ürünlerin hızlıca pazara erişmesi için bir kaldıraç olarak kullanacağız. Böylece 2 yılda 10 milyar TL’lik bir satış hacmi sözü de veriyoruz.”

“Ayağa e-ticaret sektörü ile kalkacağız”

Meriç Çiftliği sahiplerinden Işıl Nalçabasmaz, Hatay Altınözü ilçesinin zeytincilik ve zeytinyağı üretimiyle en önemli bölgelerinden biri olduğuna söyledi. Altınözü, “Zeytinliğimiz Suriye sınırında Türkiye’nin en güneyinde yer alıyor. Buraya 100 bin zeytin ağacı yaptık. Bizleri hayata döndürecek tek sektör tarım. Bu noktada da e-ticaretin devam ediyor olması büyük önem teşkil ediyor. Çünkü işin geri kalan noktalarında maalesef enkaz altındayız O yüzden işin bu tarafında ayağa kalkmamız e-ticaretle olacak” dedi.

Babası ‘yapamazsın’ dedi, kendi mutfağını kurdu

Hatay Mutfağı'nın temelini oluşturan tüm ürünleri, koruyucu madde kullanmadan hazırlayarak tüketime hazır hale getiren Neşeli Mutfak’ın kurucusu Dilek Tecirli bu işi ev hanımlığından bu noktaya getirdiğini söyledi. Dilek, “Babamın ‘sen yapamazsın’, dediği bir noktada ben o çiftliğe ısrarla girip, o toprakla buluşup, o ürünü sofraya getirene kadar emek verdim. Son 1 yıllık sürecimde de inanılmaz derecede e-ticaretin faydasını gördüm. Hepsiburada’nın imkanlar sayesinde tekrar sipariş almaya başladım” dedi.

“Üreticiye verdiği sözü yerine getiriyor”

Hatay’da ipekböceği üretimi ve dokumacılıkla ilgilendiklerini belirten Defne&Apollon İpekçilik sahibi Tuğçe Duman, 20 yıldır bu işin içinde olduklarını söyledi. Hatay’da ipek böceği yetiştiriciliği yapan tek firma olduklarını kaydeden Duman, “Hepsiburada ile yolumuz yeni kesişti. Hepsiburada yerel üreticiye destek sözünün altını doldurduğunu gördük. Hedefimiz bir an önce işlerimizi toparlayabilmek. Birlikte bir yola çıktık ve devam edeceğimize inanıyorum” diye ekledi.

“Yeni pazar bulma konusunda destek verdi”

Türkiye’nin ilk organik köylerinden Hatay’ın Vakıflı Köyü’nde faaliyet gösteren Vakıfköy Kadın Kooperatifi Başkanı Lora Çapar, evde reçel yaparak kooperatifçiliğe başladıklarını söyledi. Çapar, “33 kadın bu ürünleri kooperatif çatısı altında üretip satışa sunuyoruz. Pandemi öncesinde sadece gelen ziyaretçilere ürünlerimizi satıyorduk. Yeni pazarlar bulmalıydık. Bu anlamda Hepsiburada bize çok büyük yardım eli uzattı. Kargo desteği olsun, komisyon miktarı konusunda yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.