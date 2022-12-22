Hepsiburada, DenizBank ile güçlerini birleştirdi

Hepsiburada, girişimci kadınlara destek için bu kez DenizBank ile güçlerini birleştirdi. Kadınların ekonomiye katılımı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla 2017’de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla birçok projeye imza atan ve girişimci kadınlara destek olan Hepsiburada, bu iş birliklerine DenizBank ile bir yenisini ekledi. Pazarlamadan teknolojiye, operasyonel süreçlerden reklama pek çok konuda Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 38 bin kadının ekonomiye katılımına katkı sağlayan Hepsiburada, avantajlı finansal hizmetlerini zenginleştirecek yeni DenizBank iş birliğiyle, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerini kolaylaştırıyor.

Finansal hizmetlerde özel avantajlar

Ekonomiye katkılarını artırarak, işlerini büyütmelerine destek olması için Hepsiburada ile DenizBank iş birliği çerçevesinde girişimci kadınlara, 4 ay ödemesiz olarak 250.000 TL’ye kadar nakit desteği, avantajlı faiz oranları ve 18 aya varan vade imkanı sunulacak.

Ayrıca süre sınırı olmaksızın, DenizBank mobil ve internet şubesinden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden masraf alınmayacak. Hepsiburada iş ortağı girişimci kadınlara, DenizBank POS müşterisi olmaları durumunda, 20.000 TL ciroya kadar 1,29 komisyon (6 ay geçerli) avantajı da sunulacak.

Hepsiburada’nın DenizBank’la hayata geçirdiği bu iş birliği kapsamında Dijital Pazarlama ve Verilerle İşletme Yönetimi eğitimleri, iki ve üzeri çalışan sayısına sahip firmalara 3 yıllık kişi başı 1,500 TL maaş promosyonu ile 1 adet 25 yapraklı ücretsiz Çek karnesi (Değerli kağıt bedeli hariç) sunulacak.

"Girişimci kadınlara desteklerimiz artarak devam edecek”

DenizBank ile hayata geçirilen iş birliğiyle ilgili konuşan Hepsiburada CFO’su Korhan Öz; “Hepsiburada olarak platformumuzda yer alan girişimci kadınlar için destek projelerimizi çeşitlendirmeye ve artırmaya devam ediyoruz. 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla eğitim ve pazarlamanın yanı sıra operasyonel süreçlerle ilgili destekler sağlıyoruz. Bir e-ticaret platformu ve teknoloji şirketi olarak girişimci kadınları desteklemenin yanı sıra onların finansal olarak da yanlarında olabilmek amacıyla DenizBank’la bir araya geldik. Bu sayede girişimci kadınların finansal engelleri aşmalarına bir destek daha eklemiş olduk.” dedi.

DenizBank olarak kadınların gücünü ekonomiye kazandırmanın öneminin bilincinde olduklarını ifade eden DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, “Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin tam potansiyeline kavuşması için kadınlarımızın finansmana erişimlerini kolaylaştırmaya, işlerini büyütüp ayağa kaldırırken onları kapsamlı şekilde desteklemeye büyük önem veriyoruz. Hepsiburada ile kadın girişimcilerimizin ekonomiye katkılarını artırarak, işlerini büyütmelerine destek olmak üzere güçlerimizi birleştirdik. Önümüzdeki dönemde de kadınlarımızın ekonomide hak ettikleri şekilde varlık göstermelerini desteklemek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”