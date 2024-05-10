ALKOL ZAMMI MAYIS 2024: Rakının ardından bira ve viskiye zam için tarih verildi

Birçok alkol grubundan zam haberi gelmeye devam ediyor. Alkol fiyatlarına gelen yüzde 15 zammın ardından bira ve viski fiyatlarında da artış gündemde. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bira ve viski gruplarına beklenen zammın ayrıntılarını açıkladı. Dündar, bira gruplarına ve viski fiyatlarına zam için tarih verdi.

Bira ve viski fiyatlarına ne kadar zam geliyor?

TELE1'e konuşan Dündar’ın aktardığı bilgilere göre; bira fiyatları yüzde 5, viski fiyatları ise yüzde 10 ila 15 oranında artacak.

Önümüzdeki günlerde paylaşılacak olan yeni fiyat listesiyle birlikte; biranın 5 lira, viskinin ise şişe başına 100 liraya yakın zamlanması bekleniyor.

Bira ve viski zammı için tarih verildi

Dündar, bira gruplarına gelecek zammın pazartesi günü itibarıyla geçerli olabileceğini kaydetti. Viski fiyatlarına yönelik zammın ise ayın 15’i itibarıyla gelmesi bekleniyor.

Bira fiyatlarına yüzde 5 oranında bir zam beklediklerini belirten Dündar, “Biraya beklenti ortalama yüzde 5 oranında. 15-20 TL zam abartılı, yanlış bir bilgi. Biraya en fazla 5 TL’lik bir artış beklentimiz var” ifadelerini kullandı. Bira gruplarına gelecek olan zammın tarihiyle ilgili de bilgi veren Dündar, “Pazartesi gününden itibaren zamlı fiyat listesi geçerli olacak” dedi.

Mayıs ayının 15’inden itibaren tüm viski gruplardaki fiyatların yüzde 10-15 aralığında artacağını söyleyen Dündar, şöyle konuştu:

“Rakıya yeni zam geldi. Ayın 15’inden itibaren muhtemelen viski gruplarına da yüzde 10-15 aralığında zam gelecek. Ortalama şişe başına 100 TL’lik fark oluşacak.”