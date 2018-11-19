Hepsiburada, 'Efsane Cuma'ya hazır

19 Kasım 2018

Hepsiburada, Efsane Cuma ile geçen yıl gerçekleştirdiği ticaret hacmini, bu sene 15.000 iş ortağıyla birlikte artırarak ekonomiyi canlandırmaya hazırlanıyor.

Efsane Cuma günü 20 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapacak platformda müşteriler, giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edebilecek.

Çoklu Kredi Kartı ile Ödeme

Hepsiburada müşterileri alışveriş sırasında, ödeme bilgileri sayfasında ayrı bir ödeme yöntemi olarak sunulan 'Çoklu Kredi Kartı' özelliğini seçerek, ödemelerini iki kredi kartına dağıtabilecekler. Aynı zamanda, müşteriler kartlarından çekilecek tutarları kendileri belirleyip, her iki kredi kartına da farklı taksit seçenekleri uygulayabilecek.

Hizmeti sayesinde Hepsiburada müşterileri, kart limit yetersizliği sebebiyle tamamlayamadıkları siparişlerinin ödemesinin kalan bölümünü bir diğer kredi kartı ile tamamlayabilecek.

Çoklu Kredi Kartı özelliği ile aile üyeleri, arkadaşlar, çiftler Hepsiburada üzerinden verdikleri siparişlerini ortak olarak ödeme seçeneğinden yararlanarak beraber ödeyebilecek.

Alışveriş Kredisi

Müşteriler Efsane Cuma'da Hepsiburada üzerinden seçtikleri ürünlerden oluşturdukları 750 - 15.000 TL aralığındaki sepetleri için sigorta ücreti ödemeden anında kredili alışveriş yapabilecekler. Türkiye'de ilk defa uygulanan sistem ile 7/24 hem web hem de mobilden birkaç dakika içinde kolaylıkla Kredili Alışveriş mümkün oluyor. Hepsiburada üzerinden Efsane Cuma'da diledikleri kategoriden ürünleri sepetlerine atacak müşteriler, satın alma işlemi öncesinde kredi ve faiz oranlarını görerek alışverişlerini kolayca tamamlayabilecekler. Kredilendirme, oluşturulan sepete göre tanımlandığından Hepsiburada'daki 17 milyon ürün çeşidi için bu fırsattan faydalanmak mümkün. Alışveriş Kredisi çözümü kapsamında Hepsiburada, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Fibabanka ile iş birliği yapıyor.