Hepsiburada, üçüncü çeyrekte 17,4 milyon sipariş ile büyümeye devam ediyor

Dünya teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören Türkiye’nin ilk ve tek şirketi Hepsiburada, 2022 yılının 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Hepsiburada güçlü performansını ve büyümesini sürdürerek e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde başarılı rakamlara imza attı.

Hepsiburada’nın toplam satış hacmi 2022 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %66 oranında artarak 10,7 milyar TL’ye ulaştı.

Müşterilerin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi 2021'in üçüncü çeyreğine göre %26 artış kaydetti ve 17,4 milyona yükseldi. 2021’in 3. çeyreğinde 10,7 milyon olan aktif müşteri sayısı bu yılın 3. çeyreğinde %11 artışla 11,8 milyon olurken; 4,4 olan sipariş sıklığı ise 2022’nin 3. çeyreğinde %21 artarak 5,4’e çıktı.

94 bin satıcı ve 145 milyon ürün tek bir platformda

Hepsiburada’nın, satıcılarına ve KOBİ’lere sunduğu kapsamlı imkânlar ve satıcı deneyimini geliştirmeye yönelik adımları, aktif satıcı tabanının genişlemesine katkıda bulundu. Böylelikle Hepsiburada platformundaki aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %42 oranında artış gösterdi ve 94,3 bine yükseldi. Hepsiburada’nın 2017 yılında başlattığı Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü programı ile destek sağlanan kadın girişimcilerin sayısı ise yaklaşık 38 bine ulaştı.

Hepsiburada 2021 Eylül sonu itibarıyla 76,9 milyon olan ürün sayısını 30 Eylül 2022 itibarıyla %89 artışla 145 milyona çıkararak ürün tekliflerini güçlendirdi. Öte yandan toplam satışlar içinde pazaryeri payı üçüncü çeyrekte %68,2 olarak gerçekleşti.

Hepsipay 10 milyon kullanıcıyla lider fintech oyuncusu olma yolunda

Hepsiburada’nın e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay 2022 yılın 3. çeyreğinin sonu itibarıyla 9,2 milyon, Kasım ayında ise 10 milyon kullanıcıya ulaştı. Hepsiburada platformunda yapılan toplam satışların %44'ü Hepsipay'in kolay ve güvenli ödeme çözümü Hepsipay Cüzdanım aracılığıyla yapıldı.

3. çeyrekte gelişmiş müşteri doğrulama ve e-cüzdan yetenekleriyle alışveriş deneyimini zenginleştiren Hepsipay’in kullanıcıları, ayrıca mevcut kredi veya banka kartlarından para transferi yapabilme olanağına ek olarak, kart kullanmaya gerek kalmadan banka hesaplarından da e-cüzdanlarına havale yapabiliyor.

Hepsipay’in sunduğu Hemen Al Sonra Öde uygulaması 115 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu.

Müşterilerin tercihi olmaya devam ediyor

“Hepsiburada Premium”, Kapında İade, Yarın Kapında, Hemen Al Şimdi Öde gibi yenilikçi servislerle farklılaşan Hepsiburada, müşteri sadakati ve deneyimini ölçmede kullanılan bağımsız Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2022’nin 3. çeyreğinde de korudu. Hepsiburada, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright’ın E-ticaret NPS (Net Promoter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması” sonuçlarına göre 3. çeyrekte Türkiye’nin “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” olma başarısını sürdürdü.

Hepsiburada’nın sadakat programı “Hepsiburada Premium” Kasım sonu itibarıyla 500 bin üyeyi aştı. Hepsiburada Premium aboneleri, ücretsiz kargo, ve %3 para iadesi, hediye BluTV üyeliği gibi çok çeşitli avantajlara sahip oldu.

Siparişlerin %84’ü ertesi gün teslim edildi

Hepsiburada’nın kargo hizmeti veren firması HepsiJet Türkiye genelindeki yaygın dağıtım ağıyla teslimatlarını sürdürdü. HepsiJet, 3. çeyrekte satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin %84’ünü Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti.

HepsiJet'in 81 ilin tamamında büyük hacimli ürünler için sağladığı teslimat ve iade servisi HepsiJet XL ise hizmet ağıyla müşteri deneyiminde yarattığı fark ile yaklaşık %99’lık müşteri memnuniyet puanını korudu.

3. çeyrekte enflasyondan arındırılmış toplam satış hacmi 11 milyar TL oldu

Hepsiburada, ayrıca Türkiye'yi dünya teknoloji borsası Nasdaq'da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2022 3. çeyrek verilerini geçen çeyrekte olduğu gibi enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Hepsiburada'nın 2022 yılının 3. çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi 11 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansal verilerin enflasyona göre yeniden muhasebeleştirilmesi sonucunda yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen toplam satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1 azaldı.

Büyüme hedefi yükseltildi

Elde ettiği başarılı performans sonucunda, Hepsiburada daha önce 2022 yılının tamamı için duyurduğu %60 civarındaki toplam satış hacmi büyümesi hedefini, %70 civarına yükseltti. Ayrıca, disiplinli nakit ve maliyet yönetimi sayesinde 2022 yılında faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılığın toplam satış hacmine oranına ilişkin tahmin -%2,5 ila -%3,0 düzeyinde korundu.

Hepsiburada CEO’su Emirdağ: Güçlü kabiliyetlere sahip, entegre bir teknoloji ekosistemi geliştirdik

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2022 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu çeyreği de güçlü bir performansla tamamladık ve kârlılık yolunda ilerlemeye devam ettik. Bu yüksek performans, müşteri deneyimi odağımız, satıcı ve ürün tabanlarındaki genişleme, etkin ve doğru veri kullanımı, pazarlama aktivitelerindeki verimlilik ve disiplinli nakit ve maliyet yönetimi sayesinde mümkün oldu.

Hem sipariş sıklığındaki artış hem de aktif müşteri büyümesi sayesinde toplam sipariş adedi geçen yılın aynı çeyreğine göre %26 arttı. Ayrıca, finansal teknolojiler alanında da ilerleme kaydetmeye devam ettik. Bu kapsamda Hepsipay gelişmiş müşteri doğrulama ve e-cüzdan yetenekleriyle alışveriş deneyimini zenginleştirecek yeni özellikler geliştirmeye odaklandı. Kasım ayı ortasında Hepsipay 10 milyon cüzdan kullanıcısını aştı.

Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza fayda yaratabilmek amacıyla tüm ekibimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte sadece e-ticarette değil, aynı zamanda finansal teknolojiler, lojistik, reklam hizmetleri ve benzeri alanlarda da güçlü kabiliyetlere sahip entegre bir teknoloji ekosistemi geliştirdik. Türkiye’nin Hepsiburadası olarak iş ortaklarımız, teknolojimiz, ticaret ekosistemimiz, ekibimiz ve kültürümüzle Türkiye‘yi global arenada temsil eden bir marka olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Ülkemizde yerli e-ticaret ekosistemi ve teknolojilerinin gelişmesine liderlik etme ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırma gayemiz doğrultusunda, Türkiye’nin teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerinin yine Türkiye’de yatırıma dönüşmesi ve küresel başarı hikayesi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”