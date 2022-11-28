Hepsiburada ve FaturaLab, gömülü finansman modelini hayata geçirdi

Geliştirilen yeni iş modeli ile, Hepsiburada ekosisteminde yer alan iş ortakları, Hepsiburada İş Ortağım platformunda siparişlerini ve ödemeleri takip etmenin yanı sıra finansmana doğrudan ve hızlı şekilde erişebiliyorlar. İşletmeler, FaturaLab platformunu kullanarak, Hepsiburada İş Ortağım sistemi içindeki finansal kuruluşlardan erken tahsilat teklifi alarak aynı gün istedikleri finansal kurumdaki hesaplarına faturalarını erken tahsil edebiliyorlar.

Tüm dünyada, finansal teknoloji firmaları küçük ve orta boy işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacı ile çeşitli yenilikler sunmaya devam ediyor. Güçlü ana firmalar da, bu konuda hayata geçirdikleri iş birlikleri ile tedarikçilerine büyük kolaylık sağlayacak geliştirmelere imza atıyorlar. Finans dünyasında en önde gelen gelişmelerden biri olarak gösterilen gömülü finansman modeli (embedded finance), küçük ve orta büyüklükte firmalara alacaklarına, şeffaf bir şekilde, finansal kuruluşlardan fiyat teklifleri alarak ve tüm maliyetlerini önceden bilerek erişme imkânı sunuyor. İşletmeler, bu sistem sayesinde ön ödemeye erişebilirken aynı gün nakde ulaşabilmeleri mümkün olabiliyor.

Küçük ve orta boy işletmelere ticaret finansmanı kanalı

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, iş ortaklarına öngörülebilir maliyetler ile hızlı finansal destek sağlama amacıyla tedarikçi finansmanı teknoloji platformu FaturaLab ile gömülü finansman alanında bir ilke imza attı. Hepsiburada ve FaturaLab işbirliği ile, ülkemizde özellikle küçük ve orta boy işletmelere ticaret finansmanı kanalını hayata geçiyor.

Finansman dünyasına getirdiği yenilikçi teknolojik çözümlerle dikkat çeken FaturaLab, tedarikçileri, alıcı firmaları ve finans kuruluşlarını Tedarik Zinciri Finansmanı platformu ile bir araya getiriyor. Tedarik Zinciri Finansmanı platformu, firmalara düzenli olarak mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerin bu firmalardan alacaklarını iskonto ederek ihtiyaç duydukları nakde ulaşabilmelerine olanak tanıyor. Böylece alıcı firmaların finansmana erişimde yaşadıkları zorluklar ortadan kalkıyor.

FaturaLab CEO’su Emre Aydın, “Ülkemizde ilk defa, yaygın gömülü finansman modelini uygulayarak, krediye ulaşmakta zorluk çeken özellikle küçük ve orta boy işletmelere bir alternatif model sunuyor; hızlı, şeffaf ve anında erken tahsilata ulaşabilmelerini, nakit akışlarını düzenlemelerine katkıda bulunarak fayda sağlamak istiyoruz. Hepsiburada verdiği finansman desteğini, FaturaLab platformunu kendi satıcı paneline dahil ederek, günlük işlem yapan satıcı iş ortaklarına destek sağlıyor” dedi.

Hepsiburada FaturaLab iş birliğini değerlendiren Hepsiburada CFO’su Korhan Öz, “Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak tüm paydaşlarımız için değer sağlamayı hedefliyoruz. İş ortaklarımızın finansman konusunda da Hepsiburada’nın desteğini hissetmelerini sağlayacak bu işbirliği sayesinde satıcılarımıza iş akışlarını değiştirmeden bir alternatif sunarak değer yaratıyor, finansmana erişimlerini hızlandırıyoruz” dedi.