Her 3 internet trafiğinden 1’i kötü bot! Mastercard'tan korkutucu rapor: 4 yılda maliyeti 15,6 trilyon dolar olacak!

Küresel ödeme sistemlerinin önde gelen teknoloji şirketlerinden Mastercard, yayımladığı yeni Signals raporu ile dijital ekonomiye yönelik siber tehditlerin boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre, siber suçların dünyaya maliyeti 2029 yılına kadar 15,6 trilyon dolara ulaşacak. Bu miktar, birçok ülkenin toplam milli gelirini geride bırakıyor.

Mastercard, son beş yıl içinde siber güvenlik yatırımlarına 11 milyar dolar ayırarak dijital ekonomiyi korumaya odaklandı. Şirketin raporunda, siber suçlardaki artışın yapay zeka, bağlantılı cihazlar ve jeopolitik belirsizliklerle birleşerek küresel güvenliği tehdit ettiği vurgulanıyor.

Otonom sistemler için proaktif güvenlik şart

Rapora göre, giderek daha otonom hale gelen cihazlar ve sistemler, sadece kullanım kolaylığı değil, aynı zamanda yeni saldırı alanları da yaratıyor. Bu tehdide karşı risk tabanlı kimlik doğrulama, veri tokenizasyonu ve işlem izleme gibi teknolojilerle proaktif koruma sunulması gerekiyor.

Ayrıca, içgörü paylaşımı yapan dijital platformlar sayesinde gerçek zamanlı tehdit istihbaratının güçlendiği, bu sayede saldırılara karşı daha hızlı ve etkili savunmalar geliştirilebileceği belirtiliyor.

Veri ihlali 4,88 milyon dolara mal oluyor

Rapora göre, bugün bir veri ihlalinin işletmelere ortalama maliyeti 4,88 milyon dolar seviyesinde. İşletmelerin yüzde 72’si siber risklerde artış olduğunu bildirirken, internet trafiğinin üçte biri kötü amaçlı botlar tarafından oluşturuluyor.

Yapay zeka kaynaklı suçların ciddi etkilerine tanık olan bilgi güvenliği yöneticilerinin oranı yüzde 78’e ulaşmış durumda. Dahası, işletmelerin üçte ikisi basit botlara karşı bile yeterli koruma sağlayamıyor.

Dayanıklı bir dijital ekosistem için iş birliği şart

Signals raporu, modern siber saldırılara karşı yalnızca teknolojik değil, kolektif bir dayanıklılık inşa edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Mastercard’a göre, güvenlik ekiplerinin yüzde 83’ü, farklı ürün ve hizmetlerden gelen güvenlik verilerini etkili şekilde ilişkilendiremediklerini belirtiyor.

Raporda, geleceğin siber savunmasının kurumlar, hükümetler ve özel sektörün iş birliği ile yürütüleceği; bilgi, içgörü ve savunma stratejilerinin paylaşılacağı ittifak yapılarının kritik rol oynayacağı vurgulanıyor.

Siber suçların Hindistan, Almanya ve Japonya ekonomilerinin toplamından daha büyük bir yapıya dönüştüğü çağımızda, Mastercard gibi aktörlerin yön verdiği akıllı, adaptif ve erişilebilir güvenlik sistemleri dijital dünyanın güvenliği için kaçınılmaz hale geliyor.