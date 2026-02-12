Her gün 1000 kişiye 55 TL'ye 4 çeşit yemek

İstanbul’da uygun fiyatlı yemek arayan vatandaşlar için yeni bir dönem başladı. Bahçelievler Belediyesi tarafından başlatılan Semt Lokantası projesi kapsamında, günlük bin kişiye yalnızca 55 TL karşılığında 4 çeşit yemek verilmeye başlandı. Belediye, projenin ilerleyen dönemde ilçenin farklı noktalarına da yayılacağını açıkladı.

Sosyal belediyeciliğin bir ürünü

Bahçelievler Belediyesi’nin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında açılan ilk Semt Lokantası, yoğun katılımla hizmete girdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, açılışta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bahçelievlerli komşularımıza her gün diyetisyenlerimizin kontrolünde bin kişiye 55 liraya 4 çeşit yemek sunacağız. Üniversite öğrencilerimiz, esnafımız, çalışanlarımız ve emeklilerimiz bu hizmetten uygun fiyatla faydalanabilecek.”

Lokantanın yalnızca Bahçelievler sakinlerine değil, İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen vatandaşlara da hizmet vereceği belirtildi.

Diyetisyen kontrolünde sağlıklı menü

Semt Lokantası’nda sunulan yemeklerin, diyetisyen kontrolünde hazırlanarak hem sağlıklı hem de dengeli beslenme imkânı sunduğu ifade edildi.

Bahçelievler’de normal fiyatlarla sunulan benzer bir menünün yaklaşık 65 TL olduğu belirtilirken, “BiKart” uygulamasını kullanan ilçe sakinlerinin bu hizmetten 55 TL’ye yararlanabileceği açıklandı.

Vatandaşlara ekonomik destek

Belediye Başkanı Bahadır, projenin temel amacının vatandaşlara ekonomik destek sağlamak olduğunu vurguladı.

Bahadır, “Artan gıda fiyatları karşısında vatandaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Amacımız reklam değil, halkımıza hizmet etmek. Türkiye’nin en uygun fiyatlı lokantalarından birini açtığımızı düşünüyoruz” dedi.

"55 liraya bir çorba bile içmek zor"

Lokantadan yararlanan vatandaşlar, uygulamanın önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Dursun Ali Barık, “Dışarıda 55 liraya bir çorba bile içmek zor. Burada kısa sürede bin kişiye yemek verilmesi çok önemli bir hizmet” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Haftanın 7 günü hizmet verecek

Semt Lokantası’nın haftanın her günü 12.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı. Belediye yetkilileri, projeye olan yoğun talep nedeniyle ilerleyen dönemde yeni semt lokantalarının açılmasının planlandığını belirtti.