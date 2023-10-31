Her yıl ülke bütçesinden 12 milyar dolar savruluyor

Dünya Tasarruf Günü kapsamında açıklama yaparak bireysel ya da toplumsal refahı yükseltmenin yolunun tasarruftan geçtiğini belirten İZODER- Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “Türkiye, enerjisinin yüzde 71’ini ithal eden bir ülke; doğalgazda ise bu oran yüzde 99’a ulaşıyor.

Ülkemizde kullanılan toplam enerjinin yüzde 31’i binalarda tüketiliyor. Tüketilen bu enerjinin yüzde 80’i de kışın ısınma yazın soğutma için kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl enerji ithalatına yaklaşık 100 milyar dolar ödeyen ülkemizde binaların sadece yüzde 20’si yalıtımlı olduğu için bu 100 milyarın yaklaşık 12 milyar doları havaya savrulmuş oldu.

Binaların çatı, duvar döşemelerinde standartlara uygun CE işaretli ürünlerle doğru ısı yalıtımı yaptırır ve pencerelerinde kaplamalı yalıtım camı üniteleri kullanırsak yazın serinlemek kışın ısınmak amaçlı enerji tüketimini yarı yarıya azaltabiliriz. Böylece hem cari açığı hem de enerji faturalarımızı düşürebiliriz” dedi.

Yalıtım kredisinden faydalanılmalı

Ülkede yalıtımsız bina kalmaması için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirten Eruslu, “Yalıtımı herkes için ulaşılabilir kılmak ve mevcut binalarda yalıtım uygulamalarının yaygınlaşması için uzun yıllardır ilgili kurumlarla üzerinde çalıştığımız “Yalıtım Kredisi” konusunda da önemli bir adım atıldı.

6 Haziran 2022’de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine Maliye Bakanlığı öncülüğünde, İZODER’in desteği ile hayata geçen daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Yalıtım Kredisi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım bankaları tarafından verilmeye başlandı.

Şekerbank iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Eko Kredi, yalıtım uygulamaları için önemli bir finansman çözümü oldu. Yalıtımın önemini bilmesine rağmen ekonomik nedenlerden dolayı yaptıramayan çok kişi var. Kredi ödemelerinden endişelenenler elektrik ve doğalgaz faturalarının yarı yarıya düşeceğini, sağladıkları tasarrufla kredilerini sıkıntısız ödeyebileceklerini unutmamalı. Yalıtım Kredisinden yararlanmak isteyenler İZODER’in web sitesine girerek kredi detaylarını öğrenebilirler” dedi.