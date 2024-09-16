Hindistan orta vadede yüzde 8'e kadar sürdürülebilir büyüme sağlayabilir

Hindistan Merkez Bankası (RBI) Başkanı Shaktikanta Das, ülkenin orta vadede yüzde 8'e varan sürdürülebilir bir ekonomik büyüme oranı yakalayabileceğini açıkladı.

CNBC'ye yaptığı açıklamada Das, Hindistan için önümüzdeki birkaç yıl içinde "yukarı yönlü olasılıklarla birlikte" yüzde 7,5'lik bir büyüme beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Das, Hindistan ekonomisi için sağlıklı büyümenin nasıl görüneceğini kesin olarak söylemenin zor olduğunu belirtti, ancak orta vadede yüzde 7,5 ila yüzde 8'lik büyümenin sürdürülebilir olabileceğini ifade etti.

Hindistan Merkez Bankası'nın Ağustos ayında yayınlanan bülteninde de, 2024-2025 yılları için yüzde 7,2'lik bir reel GSYH oranı beklendiği ve 2025-2026 mali yılının ilk çeyreği için aynı büyüme oranının hedeflendiği belirtilmişti. Ayrıca, risklerin her iki tarafta da dengeli olduğu vurgulanmıştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz indirimi kararı almasının beklendiği bir dönemde, bu gelişmenin Hindistan üzerinde politikayı gevşetme yönünde baskı oluşturabileceği konuşuluyor.

Ancak Das, Hindistan'ın para politikasının öncelikle ülkenin kendi makroekonomik koşulları, iç enflasyon ve büyüme dinamikleri tarafından belirleneceğini vurguladı.

Das, "Bu, faiz indirimi sezonu gibi görünüyor. Ancak ciddi bir not olarak, para politikamızın öncelikle ve özellikle iç makroekonomik koşullarımız, enflasyon ve büyüme görünümümüz tarafından yönetileceğini belirtmek isterim" dedi.

Hindistan ekonomisinin bu sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması, ülkenin hem iç ekonomik koşullarını hem de küresel ekonomik dinamikleri dikkatle yönetmesine bağlı olacak.