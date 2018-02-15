Hisarcıklıoğlu: Arap Birliği ülkeleri ile yatırımlar öne çıkmalı

15 Şubat 2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasından temsilcilerle birlikte Lübnan'da temaslarda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet, başkent Beyrut'taki temaslarına Lübnan Ekonomi Bakanlığı'ndan başladı.

Lübnan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Raid Huri ile görüşen heyet, daha sonra Hükümet Sarayı'nda Başbakan Saad Hariri tarafından kabul edildi.

Başbakan Hariri ile görüşmede, Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde Türkiye tarafından inşa edilen, henüz hizmete açılmayan hastaneyle ilgili son gelişmeler ele alındı.

Türk heyeti görüşmede, iki ülke arasında imzalanan ancak Lübnan meclisinde onay bekleyen Serbest Ticaret Anlaşması'nı da gündeme getirdi. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve turizme dair gelişmeler değerlendirildi.

Heyet daha sonra Türk-Arap Odalar Birliği arasında ikinci kez düzenlenen toplantıya katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türk ve Arap dünyası arasındaki ekonomik potansiyelin çok yüksek olduğunu, ancak bunun yeterince değerlendirilmediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Arap Birliği, 400 milyonluk nüfusu, 3 trilyon dolarlık yıllık üretimi ve 2,7 trilyon dolarlık dış ticaret hacmiyle müthiş bir ekonomik güç. Türkiye ise 80 milyonluk nüfusu ve 850 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılasıyla dünyanın 17'nci büyük ekonomisi. Türkiye ekonomisi geçen sene yüzde 7 civarında büyüdü ki dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasında yer aldı. Kalite ve rekabeti en ön planda tutuyoruz. Bu, Türkiye'deki ürünlerin kalitesini ve uygun fiyatta olduğunu göstermektedir. Kısacası Türkiye'de her alanda daha fazla ticaret ve yatırım yapabileceğiniz müthiş bir potansiyel var."

"Gidilecek daha çok mesafe var"

Türkiye ve Arap Birliği ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 10 yılda 19 milyar dolardan 49 milyar dolara ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Ancak potansiyel bu değil. Gidilecek daha çok mesafe var. Türkiye olarak dış ticaretimizin yaklaşık yüzde 12'sini Arap Birliği ülkeleri ile yapıyoruz. Arap Birliği toplam ticaretinin sadece yüzde 2'sini bizimle yapıyor." diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Arap Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında sanayi, ticaret ve yatırımların öne çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda Arap Odalar Birliği Onursal Başkanı Adnan Kassar ve Arap Odalar Birliği Başkanı Nail Raca el-Kabariti de konuşma yaptı.

Türk heyeti daha sonra Beyrut Ticaret Odası merkezinde Lübnan Odalar Birliği yetkilileri ile bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu ve Lübnan Ticaret Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı Muhammed Şukeyr, burada TOBB ve Lübnan Odalar Birliği arasında hazırlanan mutabakat zabtını imzaladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na eşlik eden heyette Türkiye'deki çeşitli sanayi ve ticaret odalarının yönetim kurulu başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes de yer aldı.

Kaynak: AA