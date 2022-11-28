Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi

TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, bu görevi 2014 yılından bu yana sürdüren Hisarcıklıoğlu’nun, 2023-2024 yılları için yeniden seçildiği duyuruldu.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapılan konsey toplantısında, mevcut Başkan Samir Modi ise görevini Avustralya’dan Peter Mcmullin’e devretti. Tayvan’da, 10 ulusal ticaret odası tarafından 1966 yılında kurulan Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil ediyor