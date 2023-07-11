Hisarcıklıoğlu: Geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç edeceğiz

Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'nın savunma, sağlık teknolojilerinde, iş ve inşaat makinelerinden yüksek nitelikli üretime kadar her alanda adından söz ettiren bir konuma geldiğini belirtti.

Burada ASO'nun emeğinin çok büyük olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ASO katkılarıyla ortaya çıkan 140 AR-GE, 37 tasarım merkezi, 11 Teknopark, 13 OSB'nin Türkiye'nin gurur kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, ASO'nun mesleki eğitimde Türkiye'de rol model olacak çalışmalara imza attığına işaret ederek, söz konusu okulların elde ettiği başarıların da kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Togg gibi yapılan iyi işlerin sahibinin sanayiciler olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Biz sadece otomobil üretmedik. Akıllı, otonom teknolojilerle dönüşen yeni mobilite ekosistemine de öncülük ediyoruz. TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'ni önümüzdeki dönemde 600-700 mühendisin çalıştığı en büyük teknoloji ve mühendislik şirketi haline getirmeye çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri Ankara'dan dünyaya ihraç edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hisarcıklıoğlu, Togg'un ihracatının da yapılacağını, 2024 yıl sonunda ilk çıkacakları pazarın Avrupa olacağını ve sonra dünyaya açılacaklarını söyledi.

İlerleyen dönemde kredi miktarında daralma olabileceğini öngördüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu dönemde reel sektör ile kamu arasında daha fazla diyaloğa ihtiyaç olacağını vurguladı.

Sanayicilerin "vize" sorununun çözülmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Ankara'dan Avrupa'ya direkt uçuşların sayısının da artırılmasını istedi.