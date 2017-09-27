Hisarcıklıoğlu: Gümrük Birliği yenilenmeli

27 Eylül 2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nda güncellenme yapılması gerektiğini belirtti.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu başkanlığında Moskova'da yapılan Eurochambres Ortak Üyeler Komitesi toplantısında, dünya ekonomisi, AB'deki gelişmeler, korumacılık ve küreselleşme karşıtı eğilimler ele alındı.

Avrupa iş dünyasının bu konuda ortak neler yapabileceğinin değerlendirildiği toplantıda, Rusya'ya uygulanan AB ekonomik yaptırımları da değerlendirildi.

Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AB bütünleşme sürecine değindi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin gerekliliğine işaret etti.

Toplantıda Eurochambres Yönetim Kurulunda AB üyesi olmayan ülkeleri temsil edecek 5 üye seçildi.

Yarın Brüksel'de Eurochambres Başkanlık Divanı toplantısı yapılacak. Toplantıya, Hisarcıklıoğlu da katılacak.

Kaynak: AA