Hisarcıklıoğlu: Umutsuzluğa prim vermeyeceğiz

16 Mayıs 2018

HANDAN SEMA CEYLAN / GÜL TAŞTI / BESTE GÜÇER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) yapılan 74’üncü Genel Kurul’da Rifat Hisarcıklıoğlu, katılan delegelerin tüm oylarını alarak yeniden başkan seçildi. Böylece 2001 yılından bu yana Hisarcıklıoğlu 5’inci kez başkanlık koltuğuna oturmuş oldu.

TOBB’un 74’üncü Genel Kurulu kapsamında 20 yılını dolduran oda ve borsa başkanlarına plaket verilmesine ilişkin tören geçen cuma günü gerçekleştirildiği için, dün yapılan seçimlere siyasilerden katılım olmadı. Oylama öncesi genel kurul üyelerine hitap eden Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların seçimiyle başlayan uzun bir dönemin bitirildiğini belirterek, demokrasi sınavından başarıyla geçildiğini söyledi. Delegelerin demokrasi ve sandığın gücüyle burada olduklarını ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsa seçimlerimiz sonucunda Başkanlarımızın yüzde 42’si, meclis üyelerimizin de yüzde 50’si değişti” dedi.

2013-2018 döneminde hem üyelere hizmet etme, hem de ülke ekonomisine katkı sağlama noktasında, pek çok projenin hayata geçirildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu süreçte hiçbir zaman ayrımcılık yapmadıklarını belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında verdiği temel mesajlar şöyle:

İlk olarak oda ve borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artırdık. Şirket kurmak için kapı kapı gezme dönemi bitti. Odalarımızı tek durak ofise dönüştürdük. Oda ve Borsalarımızda dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Bütün işlemleri, tek tuşla yapar hale geldik. Organize Sanayi Bölgelerimiz gelişti ve sanayi Anadolu’ya yayıldı. Ticaret borsalarımız, elektronik satış salonlarını, akredite laboratuvarlarını ve canlı hayvan borsalarını reel sektörün hizmetine sundu. Akredite olan oda ve borsa sayımız her sene artıyor. Şu an 269 oda ve borsamız akredite, yani 5 yıldızlı. Avrupa’nın en iyi odalarıyla aynı hizmeti, aynı kalitede verdikleri belgelendi. Bugün dünyada üyesine en çok hizmet veren, en gelişmiş, ilk 3 oda-borsa sisteminden biri, biziz. Yani Türk Oda-Borsa sistemidir.

Özel sektörün yurtdışındaki lobisi

Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz sahibi olduk. Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada savunan bir camia haline geldik. Dünyanın en büyük iş örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası, Avrupa’nın en büyük iş örgütü Eurochambres, İslam dünyası iş örgütü İslam Ticaret-Sanayi Odası, Asya- Pasifik Konfederasyonu. Seçimle bunların hepsinin yönetimine girdik. Türk iş dünyasının sesi olduk.

“İnisiyatif aldık”

Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbe bildirisi okunur okunmaz ilk tepkiyi biz gösterdik. “Darbeyi asla kabul etmiyoruz, seçilmiş meşru hükümetin yanındayız” dedik. Terör saldırılarının arttığı dönemde, “teröre hayır, kardeşliğe evet” diyerek Türkiye’nin en büyük yürüyüşünü düzenledik. Afrin Zeytindalı harekâtında, bizzat sınır bölgesine giderek devletimize desteğimizi gösterdik.

“Türkiye’nin zenginleşmesi için projeler”

Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik, proje ürettik. ‘İstihdam Seferberliği’nde, finansmana erişimde, “Türkiye’nin Otomobili”nde bu hep böyle oldu. Bu bilinçle üyelerimizin sorunlarını çözmek için pek çok alanda adım attık. İlk defa özel sektör, Oda ve Borsalarımız vasıtasıyla, mesleki eğitimde söz sahibi oldu. Şirketlerimiz daha çok ihracat yapsın diye yurtdışı taşımacılığına 35 milyar euro kefil olduk. Dünyada en çok TIR karnesi veren kuruluş haline geldik. Tüm büyük kara gümrük kapılarımızı modernize ettik. Kredi Garanti Fonu kanalıyla, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırdık. TOBB Nefes Kredisiyle, bugüne kadar uygulanmış en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimiz kredi aldı. Yaklaşık 700 bin üyemiz, tüm bunlar sayesinde ucuz kredi imkanına ulaştı.

“Yatırım önündeki engeller kaldırıldı”

İş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık. En çok şikâyet ettiğimiz konu olan, istihdam maliyetlerinin düşürülmesini sağladık.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyordu, bunları kaldırttık. Mesleki Yeterlilik konusunda da hemen inisiyatif aldık. 81 ilde üyelerimize tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti verdik. Çeke olan güven kaybolmuştu. Burada da yine bir ilki gerçekleştirdik.

Çek’e itibarını yeniden kazandıran kare kod uygulamasını hayata geçirdik. Sanayicinin üzerindeki emlak vergisi yükünün azaltılmasını sağladık. Konutta, beyaz eşyada, mobilyadaki vergiler, bizim önerimizle indirildi. Turizm sektöründe uçak ve kruvaziyer destekleri, bizim talebimizle getirildi. Sigorta acentelerimizi KOBİ kapsamına aldırdık. Hep şikâyet ettiğimiz damga vergisinin kapsamını daralttık.

Vergisini düzenli ödeyen mükellef için, yüzde 5 vergi indirimi de nihayet geldi. Biriken KDV alacaklarımız konusunda da talebimiz üzerine bir çalışma başlatıldı. Tarımda 50 yıllık hayalimiz gerçek oldu. Lisanslı Depoculuk sistemini başlattık. Ürün İhtisas Borsası için de ilk adımı attık. Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı sistemiydi. Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık. Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık günler-haftalar içinde çözülüyor.

TOBB Genel Kurulu'nda 9 yeni isim yönetimi girdi

TOBB 74. Genel Kurulu’nda seçimler tamamlandı. Başkanlığa Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi. Başkanlık seçiminin ardından Yönetim Kurulu için de tek listeyle seçime gidildi. Başkan dahil 15 kişiden oluşan yönetim kurulunda 9 isim değişti. Görev dağılımı, yönetim kurulunda kararlaştırılacak. Önceki yönetim kurulunda görev alanlardan uzun süredir TOBB yönetiminde bulunan ve Başkan Yardımcılığı dahil önemli görevler yürüten Halim Mete yönetime girmedi. Mete’nin yanı sıra Ender Yorgancılar, Şahin Bilgiç, İbrahim Burkay, Memiş Kütükçü, Yahya Toplu, Hakan Ülken yeni yönetimde yer almadı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar yönetim kurulu üyesiyken vefat etmişti. Yönetimdeki bir diğer isim olan Bülent Karakuş da milletvekili aday adaylığı nedeniyle istifa etmişti. Bu Genel Kurul aynı zamanda TOBB yönetiminde en yüksek oranlı değişimin yaşandığı genel kurul oldu.

74. Genel Kurulda seçilen TOBB Yönetim Kurulu şöyle:

Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ● Salih Zeki Murzioğlu (Samsun TSO Bşk.) ● Cengiz Günay (Tekirdağ TSO) ●Selçuk Öztürk (Konya TO) ● Ali Kopuz (İstanbul TB) ● Faik Yavuz (Ankara TB) ● Davut Çetin (Antalya TSO) ● Oğuzsan Ata Sadıkoğlu (Malatya TSO) ● Mahmut Özgener (İzmir TO) ● Öztürk Oran (İstanbul TO) ● Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli SO) ● Zeki Kıvanç (Adana SO) ● Özer Matlı (Bursa TB) ● Engin Yeşil (Diyarbakır TB) ● Tamer Kıran (İMEAK Deniz TO).

Yapılması gereken işleri anlattı

“Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yapılacak ve yapılması gereken işleri ise şöyle sıraladı:

-Oda ve Borsalarımızda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri açacağız. Coğrafi işaretli ürünlerimizi, helal gıda sertifikasına sahip ürünlerimizi önce ülkemizde sonra dünyada yaygınlaştıracağız.

-81 ildeki eğitim tesislerimizi tamamlayıp, Oda ve Borsalarımızın bulunduğu 160 ilçemize de, yeni eğitim tesisleri kazandıracağız.

-Yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha hızlı çalışacağız, daha verimli çalışacağız.

-KOBİ’lerimizi küresel KOBİ’ler haline getirmeliyiz

-Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst seviyeye çıkarmalıyız.

-Yerli ve akıllı üretimle ithalatı yüksek ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamalıyız.

-e-Ticaret ve e-ihracat hamlesi yapacağız.

-Türkiye’yi bu coğrafyanın girişimcilik üssü yapmalıyız.

-Nitelikli eleman açığını kapatmak üzere, mesleki eğitim sistemini özel sektörle tam entegre kılmalıyız.

-Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edecek, Türkiye’yi bu zenginlikle daha da büyüteceğiz.

-Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak.

-Dünyada en fazla uluslararası müteahhit Türkiye’den çıkacak.

-En fazla taşımayı Türk lojistikçileri yapacak.

-En fazla turisti Türk otelleri ağırlayacak.

-Türk perakendecileri dünya çapında dağıtım ağları kuracak.

-Türkiye en fazla sanayi malı ihracatı yapan ülke olacak.

-Türk çiftçisi sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı besleyecek.

-Uluslararası yatırımcılar Türk şirketlerine ortak olmak için sıraya girecek.

-Dünyadaki her evde en az bir Türk malı kullanılıyor olacak.