Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı

15 Mayıs 2018

Mehmet KAYA

ANKARA -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) yapılan 74’üncü Genel Kurul’da Rifat Hİsarcıklıoğlu, katılan delegelerin tüm oylarını alarak yeniden başkan seçildi. Böylece 2001 yılından bu yana Hisarcıklıoğlu 5’inci kez başkanlık koltuğuna oturmuş oldu.

Başkanlık seçiminin ardından Yönetim Kurulu için de tek listeyle seçime gidildi. Başkan dahil 15 kişiden oluşan yönetim kurulunda 9 isim değişti. Görev dağılımı, yönetim kurulunda kararlaştırılacak.

74. Genel Kurulda seçilen TOBB Yönetim Kurulu şöyle:

(Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu)

Salih Zeki Murzioğlu (Samsun TSO Bşk.)

Cengiz Günay (Tekirdağ TSO)

Selçuk Öztürk (Konya TO)

Ali Kopuz (İstanbul TB)

Faik Yavuz (Ankara TB)

Davut Çetin (Antalya TSO)

Oğuzsan Ata Sadıkoğlu (Malatya TSO)

Mahmut Özgener (İzmir TO)

Öztürk Oran (İstanbul TO)

Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli SO)

Zeki Kıvanç (Adana SO)

Özer Matlı (Bursa TB)

Engin Yeşil (Diyarbakır TB)

Tamer Kıran (İMEAK Deniz TO)

Önceki yönetim kurulunda görev alanlardan uzun süredir TOBB yönetiminde bulunan ve Başkan Yardımcılığı dahil önemli görevler yürüten Halim Mete yönetime girmedi.

Mete’nin yanı sıra Ender Yorgancılar, Şahin Bilgiç, İbrahim Burkay, Memiş Kütükçü, Yahya Toplu, Hakan Ülken yeni yönetimde yer almadı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar yönetim kurulu üyesiyken vefat etmişti. Yönetimdeki bir diğer isim olan Bülent Karakuş da milletvekili aday adaylığı nedeniyle istifa etmişti.