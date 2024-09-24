Hisseleri uçuşta! Nvidia'yı solladı: S&P 500'ün en çok kazandıran hissesi belli oldu!

Yapay zeka sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler sadece yarı iletken hisselerini değil, enerji sektöründeki bazı şirketleri de ön plana çıkardı.

CNBC-E'nin haberine göre; S&P 500 endeksinde yılbaşından bu yana en yüksek performansı gösteren hisse, beklenmedik bir şekilde Nvidia değil, Vistra Corp. oldu. Vistra hisseleri, 2024 yılı başından bu yana yüzde 180’lik bir artışla zirveye yerleşti. Nvidia ise yüzde 134 artışla ikinci sırada kaldı.

Nükleer enerji yatırımları, yapay zeka çağında giderek daha fazla dikkat çekiyor. Özellikle veri merkezlerinin büyük enerji ihtiyacı, bu alandaki yatırımcıların ilgisini Vistra ve Constellation Energy gibi şirketlere yönlendirdi. Constellation hisseleri de yüzde 118 oranında yükselişle üçüncü sıraya yerleşti.

Yapay zekanın enerji talebini artırmasıyla birlikte nükleer enerjiye olan ilgi de büyüdü. Microsoft’un Constellation ile imzaladığı 20 yıllık elektrik satın alma anlaşması bu ilgiyi daha da pekiştirdi.

Jefferies analisti Paul Zimbardo, bu anlaşmanın nükleer enerji sektörüne olan güveni artırdığını ve veri merkezlerine temiz enerji sağlama konusunda önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Ancak Microsoft'un ödeyeceği fiyatın sektörde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Vistra'nın geleceği oldukça parlak görünüyor. Şirket, artan enerji fiyatlarından, daha yüksek tesis kullanımından ve veri merkezleriyle yapılan potansiyel piyasa üstü sözleşmelerden fayda sağlamaya devam edebilir. Bu gelişmelerle birlikte, Vistra’nın S&P 500’de en iyi performansı göstermeye devam etmesi bekleniyor.