Hitit, En Başarılı Halka Arzında gümüş ödülün sahibi oldu

Küresel havacılık teknolojileri pazarının önde gelen şirketleri arasında yer alan Hitit, bu yılın mart ayında gerçekleştirdiği halka arzla, sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden olan Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards’da ödüllendirildi. Global Financial Conferences (GFC) Media Group tarafından verilen ödüllerde Hitit, bu yılın mart ayında gerçekleştirdiği 431 milyon TL’lik halka arzla, 2022’nin en başarılı halka arzında gümüş ödülün sahibi oldu.

Havayolu ve seyahat sektörünün teknoloji sağlayıcısı Hitit, dünyada 45 farklı ülkeden 60’ı aşkın havayolu şirketine seyahat sektörünü bütüncül olarak ele alan yazılım çözümleri sunuyor. Bugün 77 milyon yolcunun hizmetlerini kullandığı Hitit, havacılık teknolojileri alanında dünya devleri arasında yer alıyor. Hitit’i küresel devler arasına sokan en büyük özelliklerinden biri de, global pazara sunduğu “tek noktadan hizmet” anlayışı.

Hitit halka arzının, finans sektöründe saygı duyulan Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards 2022 kapsamında ödüllendirilmesinden dolayı ayrıca gurur duyduklarını belirten Hitit’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman, şunları söyledi:

“Hitit olarak bundan 28 yıl önce Türkiye’den bir teknoloji şirketi çıkarma hayali ile başladığımız yolculuğumuzda halka arz çok değerli bir adım oldu. Biz, teknoloji ve havacılığın birleştiği noktada hizmet veriyor; dünyanın en büyük havacılık teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin önde gelen teknoloji ihracatçılarından biriyiz. Yazılımlarımız 6 kıtada 300’e yakın havalimanında kullanılıyor. Türkiye’de geliştirip, dünyaya ihraç ettiğimiz teknolojiyle havacılık teknolojilerinde ezber bozmaya devam edeceğiz.”

Halka arzın ardından, yatırımcıların kendilerine duyduğu güvenle yeni ürünler geliştirmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam edeceklerini belirten Gökman sözlerine şöyle devam etti: “431 milyon TL halka arz tutarı ile 48 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. Toplam piyasa değeri 1,562 milyon lirayı bulan halka arzımız ile Borsa İstanbul’a çok başarılı bir giriş yapmıştık. Yatırımcılarımızın desteği ile bir teknoloji firması olarak BİST’te güzel yerlere geleceğimize inanıyorum.”

Üçüncü çeyrekte 13 milyon dolar satış geliri

Borsa İstanbul’da HTTBT koduyla işlem gören Hitit, Mart 2022’de ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 kurumdan oluşan bir konsorsiyum ile halka arz edilmişti. Hitit’in ihraçta halka arz büyüklüğü 431 milyon TL oldu. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti. Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 40’ı yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu, yüzde 35’i yurt içi kurumsal, yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Hitit, bu dönemde cirosunu yüzde 28 artırarak, 13 milyon dolarlık satış geliri elde etti ve ilgili dönemi yüzde 40 FAVÖK marjı ile kapattı.