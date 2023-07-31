Hollandalı Landslake İzmir'e fabrika kuruyor

Alman bağlantı elemanları devi Böllhoff ’un kısa süre önce yatırım kararı aldığı İZBAŞ’ın yeni katılımcısı Hollanda’nın alanında ünlü şirketi Landslake Bouwgroep B.V. oldu.

PVC kapı pencere, alüminyum kapı pencere, sandwıch panel ve farklı pek çok yapı malzemelerinin üretimini gerçekleştiren Landslake Bouwgroep B.V.’nin İZBAŞ’ta inşa edeceği fabrika yatırımının maliyeti 300 milyon TL’nin üzerinde olacak. Üretim tesisinde yılda 70 bin adet ürün üretiminin yapılması hedefleniyor.

"Yerli ve yabancı yatırımların adresi olmaya devam edeceğiz"

İnşaat başta olmak üzere pek çok sektöre üretim yapması hedeflenen fabrika yatırımına ilişkin bilgi veren İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, Türkiye’ye ve İZBAŞ’a yeni bir yabancı yatırımcı kazandırmaktan mutlu olduklarını belirtti. Türk ekonomisinin yüksek akışkanlığa sahip döviz kuru ve finansman kaynaklarına ulaşım noktasında sıkıntılı bir dönem geçirdiğine dikkat çeken Bahçıvancılar, yaşanan tüm sorunlara karşın Türkiye’nin yüksek potansiyeli ile yerli ve yabancı yatırımcıların adresi olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

“Yatırım başvurularında seçici davranıyoruz”

Doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaşan İZBAŞ’ta yeni yatırımlar için çok kısıtlı alan kaldığını kaydeden Bahçıvancılar, İZBAŞ’a çit komşusu olan ve Menemen Serbest Bölgesi olarak ilan edilen arazinin durumunun netleşmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Yatırım taleplerini değerlendirirken pek çok kriteri dikkate aldıklarına dikkat çeken İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, şu değerlendirmeyi yaptı:“Yatırımcıların talep ve beklentilerini en iyi şekilde anlayıp, hızlı çözümler üretebilecek profesyonellerden oluşan güçlü bir yapılanmaya ve hizmet kadrosuna sahibiz. Ev sahipliği yapacağımız yatırımların ülkemiz ekonomisine etkisi, kullandığı teknoloji, yaratacağı katma değer ve ihracat potansiyeli bizim için öncelikli başlıklar oluyor.

Landslake Bouwgroep B.V. firması da alanında uzmanlığını kanıtlamış ve Türkiye’nin ihtiyacı olan üretimleri yapabilecek bir organizasyon yapısına sahip. Bu yatırımı hem Bölgemize hem de ülkemize kazandırmaktan mutluyuz.”