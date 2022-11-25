Hububat bakliyat sektörünün duayeni Salih Zeki Özmen vefat etti

Salih Zeki Özmen’in hububat bakliyat ihracatının duayen isimlerinden biri olduğunu, bir ömür Türkiye’de hububat bakliyat ihracatının artması için çalıştığını, yapıcı, uzlaşmacı ve babacan tavrıyla sektörde birleştirici bir rol üstlendiğini aktaran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Salih Zeki Özmen’in vefatını, Türk ihracat ailesi için büyük bir kayıp olarak niteledi.

1937 yılında Manisa Alaşehir’de dünyaya gelen Salih Zeki Özmen, Ticaret Lisesi eğitimi aldı. Lise sonrasında ticaret hayatına atılan Salih Zeki Özmen aile şirketi Hüsnü Özmen Gıda San. Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde uzun yıllardır, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Özmen, 2012-14 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. İzmir Ticaret Borsası Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özmen’in ağabeyi olan Salih Zeki Özmen, Güler Özmen ile evli ve üç çocuk babasıydı.

Salih Zeki Özmen’in cenazesi, 25 Kasım 2022 Cuma günü ikindi namazını müteakip Bostanlı Beşikcioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında, Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’na defnedilecek.