Hububat ödemesinde tarih belli oldu

21 Aralık 2017

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödeneceği hububat grubu desteklerinin ödeme tarihinin belli olduğu bildirildi.



AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hububat grubu çeltik,buğday, yağlık ayçiçeği, dane mısır prim desteği TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 ile bitenlere 22 Aralık 2017 Cuma günü, 6 ve 8 ile bitenler ise 29 Aralık Cuma günü saat 18.00 'dan itibaren ödenmeye başlanacak olup yaklaşık 17 milyon TL destek ödenecektir. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: İHA