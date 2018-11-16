Hukuk ekonomisiyle 10 milyar dolarlık gelir fırsatı

16 Kasım 2018

Türkiye'de her yıl binin üzerinde dava için uluslararası tahkime gidilirken bunun 1 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, Türkiye'de bu konuya önem verilmesi halinde İstanbul'un bölge ülkeleri için bir tahkim merkezi haline gelebileceği, bu yolla ekonomiye ek kaynak sağlanabileceği görüşünde.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Tahkim Konferansı'nda konuşan İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) Başkanı Avukat Mehmet Gün, gelişmiş ülkelerde, özellikle sözleşmeye dayalı uyuşmazlıklarda tahkim ve diğer alternatif çözüm yöntemlerinin sıklıkla tercih edilirken, Türkiye’de tahkimin istenilen düzeyin altında kaldığını söyledi.

Hukuk ekonomisinin tahkim ile büyümesi gerektiğini vurgulayan Gün, şunları kaydetti:

"Saygın bir tahkim uygulaması olması durumunda çoğu Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a akacak olan tahkim davaları, başka ülkelere gidiyor ve Türkiye büyük fırsatlar kaybediyor. Uluslararası saygınlığı olan tahkim olması durumunda, Türkiye bu yolla hukuk ekonomisine 10 yılda yaklaşık 10 milyar dolar ilave kaynak yaratabilir."

Uyuşmazlıklar 15 bin-8 milyon TL değerinde

Ticari kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmede mahkemelere alternatif olarak gösterilen tahkim konusu, Türkiye için her geçen yıl daha da önem kazanıyor.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) verilerine göre, merkeze gelen davaların yüzde 53’ünü uluslararası, yüzde 47’sini yerli uyuşmazlıklar oluşturuyor.

Uyuşmazlıkların değeri 15 bin TL ila 8 milyon TL arasında değişebiliyor. ISTAC’a gelen davaların yüzde 32’si satım sözleşmeleri iken diğer iki büyük grubu ise yüzde 20’şerlik paylarla hizmet ve inşaat sektörü sözleşmeleri oluşturuyor.

Uyuşmazlık taraflarının yüzde 84’ü Türkiye kökenli olmakla birlikte, yüzde 16’sı Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Hindistan arasında dağılıyor.

Türkiye'de her yıl binin üzerinde dava için uluslararası tahkime başvurulduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 1 milyar doların yurt dışına gitmesi demek. Oysa Türkiye’de hem kendi ülkesindeki anlaşmazlıkları çözecek hem de yakın coğrafya için bir merkez olmayı sağlayacak insan kaynağı var.

Kaynak: AA