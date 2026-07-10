Hükümetten ücretsiz klima desteği! Herkes başvurabiliyor

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Artan sıcak hava dalgalarıyla birlikte klima ihtiyacı da yükselirken, İngiltere'de ev sahiplerini yakından ilgilendiren dikkat çekici bir devlet desteği gündeme geldi.

Hükümetin Boiler Upgrade Scheme (BUS) adlı programı kapsamında uygun şartları sağlayan vatandaşlar, hem klima hem de ısıtma sistemi olarak kullanılabilen hava kaynaklı ısı pompaları için 2 bin 500 sterline kadar hibe alabiliyor.

Klima görevi gören sistemler de destek kapsamına alındı

İngiltere'de bir klima sisteminin kurulum maliyeti ortalama 1900 sterlin seviyesinde bulunuyor. Ancak BUS programı kapsamında verilen 2 bin 500 sterlinlik hibe, yaz aylarında klima gibi çalışan, kış aylarında ise evi ısıtan hava-hava ısı pompası sistemlerinin kurulumunda kullanılabiliyor.

Kasım ayında kapsamı genişletilen programla birlikte, İngiltere'de ilk kez bu tür sistemler devlet desteğine uygun hale getirildi. Başvurular halen İngiltere ve Galler'deki tüm ev sahiplerine açık durumda.

Sıcak hava dalgası teşvikleri hızlandırdı

İngiltere bu yaz üçüncü sıcak hava dalgasını yaşarken, bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Enerji Tüketicileri Sorumlu Müsteşar Martin McCluskey, hava-hava ısı pompalarının yazın serinletme, kışın ise ısıtma sağlayarak iki işlevi bir arada sunduğunu belirtti. Bakan, özellikle merkezi ısıtması bulunmayan daireler ve küçük konutlarda yaşayan vatandaşların bu destekten daha fazla yararlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kimler başvurabiliyor?

Destek programından yararlanmak isteyenlerin mevcut fosil yakıtlı veya standart elektrikli ısıtma sistemini, hibe kapsamındaki bir ısı pompası ya da uygun başka bir sistemle değiştirmesi gerekiyor.

Ancak; yeni inşa edilen konutların büyük bölümü, sosyal konutlar, daha önce aynı sistem için devlet desteği alan kişiler bu hibeden yararlanamıyor. Ayrıntılı uygunluk kriterleri İngiltere hükümetinin resmi internet sitesinde yer alıyor.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Programa başvurmak isteyen ev sahiplerinin ilk olarak MCS sertifikalı bir kurulum firmasıyla iletişime geçerek fiyat teklifi alması gerekiyor.

Kurulum firması, başvuru sahibinin uygunluk durumunu kontrol ettikten sonra işlemleri Ofgem üzerinden yürütüyor. Onaylanan hibe tutarı ise doğrudan kurulum maliyetinden düşülüyor. Böylece vatandaşlar yalnızca kalan tutarı ödüyor.