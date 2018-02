Hurda ithalatına 6,5 milyar dolar harcandı

19 Şubat 2018

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi (ELDAY) Genel Müdürü Muharrem Yamaç, Türkiye'nin hurda ithalatına son 10 yılda ortalama 6,5 milyar dolar harcadığını belirterek, "Bu bizim cari açığımızın neredeyse yüzde 10'u. İthal ettiğimiz ham maddeye elimizdeki hurdalardan ulaşırsak, yurt dışına aktardığımız bu kaynaklarla 3 otomobil fabrikası kurabiliriz" dedi.

Dünyada her yıl yaklaşık 50 milyon ton elektronik atık üretildiğini ifade eden Yamaç, "Türkiye'de ise her yıl 500 bin ton elektronik atık çıkıyor ve her yıl bu sayı yüzde 10 artıyor. 2014 Global e-Atık İzleme Raporu'na göre Türkiye ürettiği 503 bin ton elektronik atık ile 17. sırada yer alıyor" diye konuştu.

Yamaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2015 verilerine göre 28 bin ton evsel e-atığın geri dönüştürüldüğünü anlatarak, bu rakamın toplam atığın yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ettiğini söyledi.

Yastık altı altınlar kadar değerli olan "çekmece içi e-atık"ların da bulunduğunu vurgulayan Yamaç, "Şu anda sahip olduğumuz kaynakların 1,5 katını tüketiyoruz. Bunu her yıl bir sonraki yıldan avans olarak maden alıyoruz gibi düşünebiliriz. Bu atıkları geri dönüşüme versek geleceğimizden harcamayı azaltma şansımız olacak. Yaptığımız hesaplara göre Türkiye'deki her bir birey yılda yaklaşık 6,5 kilogram e-atık üretiyor" bilgisini verdi.

Kaynak: AA