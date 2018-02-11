"Hurda teşviki yüzde 5'ten fazla katkı sağlar"

11 Şubat 2018

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2018'in ekonomide talebin teşvik edildiği bir yıl olacağını belirterek, "Hükümet, ÖTV limitlerinde çok güzel değişiklikler yaparak sektör dostu olduğunu gösterdi. MTV konusunda da aracın değeriyle ilişkilendirerek daha hakkaniyetli bir sistem oluşturdu" dedi.

Yeni Dacia Duster'ın lansmanında konuşan Çağdaş, şunları söyledi:

"Bu yıl, 2017'ye benzer bir talep olacağını bekliyoruz. 2017'de ben şahsen talebin yüzde 10 daralmasını bekliyordum. Bunun nedeni de 2016'nın son 3 ayında ÖTV beklentileri sebebiyle talebin öne çekilmesiydi. 2016 yılında normalde olması gereken pazar 850-880 bin civarındaydı ama 983 bin gerçekleşti. 2017'de bunun düzeltmesini görülebilirdi. 2017 ayrıca yüksek parite hareketi de görüldüğü ama kur salınımlarının fiyatlara daha gecikmeli yansıdığı bir dönemdi. Bir de 2017, özellikle ticari filoların 2-3 yılda bir yapılan değişim dönemine denk gelmişti. Bu dinamiklerle sektör sadece yüzde 3 daraldı. Halbuki yüzde 10 daralsaydı da normal derdim, bir otomotivci olarak.

2018'de bu noktada bir talebin olmasını beklemek normal. Çünkü bölge ülkelerine yönelik birtakım kaygılar var. İnsanların önemli bir kısmı bekleyip görmek istiyor. Ama diğer taraftan da 2018 bir anlamda ekonomide talebin teşvik edildiği bir yıl olacak. Özellikle KOBİ'ler tarafından. 2017 yılında KOBİ'lere verilen teşvikler sayesinde KOBİ'lerde üretim artışı yaşandı, üretim taleplerinde bir kesinti olmadı. Bu da hafif ticari araç satışlarını yüzde 3 büyüttü. Bunun tetikleyici faktörü KOBİ'lerdir"

Çağdaş, 2018 yılında 900 bin civarında bir pazar beklentileri olduğunu söyledi.

Hurda teşvikine yönelik olarak Çağdaş, "Yaklaşık 10 yıl önce de bir hurda teşviki uygulanmıştı. Bunun talep üzerindeki etkisi yüzde 12-13 civarında olmuştu. Yine bu kadar olur mu görmek lazım ama muhakkak yüzde 5'in üzerinde bir katkısı olacağını düşünüyorum. Özellikle Anadolu'da çok fazla yaşlı araç var. Kendi markamızdan örnek verecek olursam, Renault Toros Anadolu'da bazı bölgelerde hala gözde bir model, 15-16 bin liraya satılıyor" dedi.

Çağdaş, ÖTV ve MTV'deki sınır değişimlerinin, fiyatlar üzerinde kur sabit kaldığı takdirde yüzde 3 ila yüzde 6 civarında etkisi olabileceğini, kur artışının yüksek olması durumunda ise bu etkinin azalacağını dile getirdi.

Kaynak: AA