Hürmüz kapandı, navlun arttı, Avrupalı Türkiye’ye yöneldi

Türk tekstil sektö­rü, kur-maliyet artışı uyumsuzluğu ve talep daralmasının yanında bütün endüstrileri etkileyen İran savaşının yansımalarını de­ğerlendirdi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı­ları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ök­süz, İTHİB Başkan Yardımcı­sı ve yeni dönem İTHİB baş­kan adayı Ahmet Şişman, İT­HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Sami Aydın ile İTHİB Başkan Yardımcısı Fa­tih Bilici’nin düzenlediği top­lantıda olumsuz gelişmelerin yanında Avrupa’daki fırsatla­ra dikkat çekildi. Tekstil sek­törünün bugün içine düştüğü zorluğun bir sebebinin de yu­murtaların hep aynı sepette olmasından kaynaklandığını ifade eden Ahmet Öksüz, “Bu­gün Avrupa’da yeni nesil teks­til üretenlerin yüzde 70’i, bir önceki işi tekstil olmayanlar. Biz yeni ürün ve alanlara pek yönelmiyoruz. Tabi döviz ra­hatlasa biz de rahatlayacağız ama gemiler yüzüyor” dedi. Savaşın etkisine değinen Ök­süz, “Hammaddemiz pamuk, navlun, enerji maliyetlerini etkiledi. Bu tür durumlarda birçok hammadde de kendi­mize yeterli olmamızın fayda­sını da görüyoruz. Avrupa’dan sorgulamalar başladı. Böyle fiyat artışları piyasayı hare­ketlendiriyor” diye konuştu.

“İhracatımız 39 ülkeye bedel”

Ahmet Öksüz elindeki ha­ritaya işaret ederek, “Bizim tekstil ve giyim ihracatımız 29,1 milyar dolar. Şurada gör­düğünüz 30 ülkenin ihracatı 28,8 milyar dolar. G7 içinde en gelişmiş 4 ekonomi tekstil ve giyim üretiminden çıkmamış. Avrupa Birliği ülkelerinin tekstil ve giyim üretimi 100 milyar eurodan fazla” dedi.

“Mısır yerine Vietnam’a giderse sıkıntı olur”

Burada söz alan Ahmet Şiş­man “Tekstilin yok sattığı za­manları da gördük. Zorlu za­manlar da gördük. Hazır gi­yim daha maliyetlere odaklı iken tekstil biraz daha farklı, yüksek inovasyon imkanı olan bir sektör. 12 milyar dolar ih­racatımız var. Avrupa’da 105 milyar dolarlık tekstil üretimi var” bilgilerini paylaştı. Mısır ve Suriye’ye giden hazır giyim sektörüne işaret eden Şişman, “Bu bölgedeki hazır giyim sek­törünü de biz yönetebilirsek, tekstil için ihracat anlamında da fırsatlar çıkabilir. Ama Mı­sır veya Suriye’ye gitmek ye­rine Vietnam, Bangladeş’e gi­derse hiçbir fırsatımız olmaz” yorumu yaptı.

“Marka satın almak her zaman iyi seçenek”

Tekstil ve giyim sektörleri­nin dönüşüm sürecine girme­si gerektiğini anlatan Ahmet Öksüz ise, yurt dışından mar­ka satın almanın her zaman iyi bir seçenek olabileceğini söyledi. Öksüz, “Çin ve Hin­distan başarılı şekilde yurt dı­şından marka alabiliyor. Av­rupa’da bir sonraki nesil bu işleri yapmak istemediği için bunu bir fırsat olarak görebi­liriz. Bunları alıp Türk firma­sı haline getirebiliriz. Tekstil makineleri eskiden hep Av­rupa menşeili idi şimdi Çin, Hindistan’dan geliyor. Yani üretim Çin marka ise Avrupa” ifadelerini kullandı.

“Girdaba kapıldık makineler atıl kaldı”

Fatih Bilici ise, genel olarak Türkiye’nin üretim baskısı al­tında kalmasının sorun oluş­turulduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Zamanında Ahmet 1 milyon metre üre­tim yapıyor ben niye yapma­yayım derken herkes makine parkına yatırım yaptı. Aynı gün aynı ürün grubu için müş­teri randevu veriyor. Herkes bir şeyler kapmaya çalışırken fiyat odaklı kalıyor. Makine­leri dolduralım derken girda­ba girdik. Bir iki sente 1 mil­yon metre yapacağımıza, 300- 400 bin metre üretim yapıp ABD’ye AB’ye daha az miktar­da ama daha çok kazanacak iş­ler yapmak lazım. Sentlerle ne uğraşıyoruz. Ölçek yarışı yü­zünden fazla metre üreteceğiz diye makine parkını büyüttük. Daha paketinden açılmamış dokuma makineleri var. Hâlâ İtalyan etiketi oldu mu aynı kumaş bizde 10 euro ise onlar­da 22 euro. Maden in EU ile fi­yatımızda bir miktar artış olur diye bekliyoruz.”

“Karanlık fabrika desteği lazım”

“Konfeksiyon tarafında da yapılacak çok iş var” diyerek söz alan Ali Sami Aydın, şu de­ğerlendirmeleri yaptı: “Atöl­yelerde binlerce işçinin çalış­tığı modele dur demek lazım. 7/24 karanlık fabrikalara ihti­yaç var. Adım atmazsak kon­feksiyon dünyanın başka ye­rine kaçacak. Karanlık fabri­kaları Avrupa bile düşünüyor. Devletin bu konularda destek vermesi lazım veya firmaların toplanıp bu tür yatırımlara yö­nelmesi lazım. Tasarımı çok öne çıkarmamız lazım. Buraya kadar sektörü çok iyi getirdik ama yeterli değil yeni dönem­de de çalışmalar yapacağız.”

Hallaçlıktan sektör başkanlığına uzanan yol

Nişan ayında yapılması beklenen İTHİB seçiminde tek aday Ahmet Şişman. Trabzonlu bir aileden gelen Şişman, sektörde üçüncü kuşak sanayicilerden. Toplantıda aile geçmişinden söz eden Şişman, İstanbul’da hallaçlık yaparak sektöre adım atan dedesi Hasan Bey’in, Vehbi Koç’un talebi üzerine Murat 214’lerin minderlerini üretmeye başladığını anlattı. Halen otomotiv sektörü tedariği dışında temizlik bezleri gibi ürünler de ürettiklerini kaydeden Şişman, Kuzey Amerika’da da iki yatırımları bulunduğunu ifade etti. Seçimlerin ardından Ahmet Öksüz’den devralacakları bayrağı daha ileri taşımak için özellikle Texhibition fuarını yurt dışında da yapmak istediklerini ifade eden Şişman, “Türk tekstil sektörü olarak başkalarının gölgesinde durmamamız gerektiğini gördük. Hızlı hayata dönecek diye düşündüğümüz Avrupa’dan üretim kapma projemiz var. İnsanlar yatırım yapacak yer arıyor, işler iyi değil belki ama iyi olanın da iyi, Almanya’da bir firmanın 12 milyar dolar üretimi var, Türkiye’nin ihracatı kadar” dedi.

“Sektör olarak zaten TİM Başkanlığını emanet verdik”

Nisan ayındaki birlik seçimlerinden sonra sektör kurulları belirlenecek. Sektör kurulu başkan ve yardımcıları aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) genel kurulunda doğal delege olarak yer alacak. Bundan sonra ilave delegelerle birlikte TİM genel kurul delegeleri 20 Mayıs’a kadar netleşecek. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’ün yeni dönemde birlik yönetiminde yer alıp sektör kurulu seçimlerine girmesi oradan da TİM delegesi olması bekleniyor. Ahmet Şişman’a konuyu sorduğumuzda, “Başkanımızın bu konuda hiçbir yönlendirmesi olmadı. TİM seçimleri zamanı adaylara bakıp değerlendireceğiz. Biz sektör olarak zaten TİM Başkanlığını emanet verdik” ifadelerini kullandı. Ahmet Öksüz ise, TİM’e başkan adaylığı konusunda, “Bu işler vakit ayırmak gereken, kendi işinden feragat etmen gereken görevler” diyerek özveri gösterecek kişilerin aday olması gerektiğini dile getirdi. Öksüz, kendi adaylığı için ise net bir mesaj vermedi.