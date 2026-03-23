Hürmüz’ün 21 günlük faturası 48,3 milyar dolar
Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar sebebiyle Hürmüz Boğazı’nın 21 gün önce fiilen kapanmasının Körfez ülkelerinde faturası 48,3 milyar dolara yaklaştı. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener, enerji krizinden kaynaklı toplam kaybının günlük yaklaşık 2,3 milyar doları bulduğunu söyledi.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırması ve İran’ın misillemeleri, Körfez ülkelerinde enerji üretimi, ticaret yolları, lojistik, finans ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde ciddi ekonomik yavaşlamaya yol açtı. Savaşın ilk 3 haftalık günlük bilançosu, bölge ekonomilerinde oluşan tahribatı net biçimde ortaya koydu. Körfez bölgesi, günlük yaklaşık 30 milyon varillik petrol üretimiyle dünya arzının yaklaşık üçte birini temsil ederken, aynı zamanda küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’na da ev sahipliği yapıyor. Küresel LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini gerçekleştiren Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin doğal gaz sevkiyatları ile Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerin petrol ihracatının büyük bölümü bu güzergâh üzerinden dünya pazarlarına açılıyor. ABD-İsrail ve İran Savaşı’nın üçüncü haftasında Körfez ülkelerinin petrol ihracatı yüzde 60’tan fazla düşüşle günlük 25,1 milyon varilden 9,7 milyon varile geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, deniz yoluyla yapılan petrol sevkiyatının yüzde 25’i Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi büyük Asya ekonomileri Körfez bölgesinden önemli miktarda petrol ithal ediyor. Buradan yola çıkan ham petrolün yüzde 44’ü Çin ve Hindistan’a ihraç ediliyor.
Modern tarihteki en büyük petrol arz kesintisi yaşanıyor
Yaklaşık 15 milyon varillik söz konusu kesinti, modern tarihteki en büyük petrol arz kesintilerinden biri olarak değerlendiriliyor. LNG ve petrokimya gelirleri hariç Körfez ülkelerinin petrol gelirlerinin son iki haftalık kaybı 25 milyar dolar olarak hesaplanırken, LNG ve diğer ürünlerin dahil edilmesiyle bu miktarın daha da yükselmesinden endişe ediliyor. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Irak’ın enerji krizinden kaynaklı toplam kaybının günlük yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesinde olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Akyener’in ifade ettiği tahmine göre, 21 gün önce kapanan Hürmüz Boğazı’nın Körfez ülkelerine faturası 48,3 milyar doları buldu. Akyener, ülkelerin yıllık petrol ve doğal gaz gelirlerine bakıldığında tahmini günlük kayıplarını şöyle sıraladı:
* Suudi Arabistan – 1 milyar $
* BAE - 350 milyon $
* Katar - 300 milyon $
* Kuveyt - 200 milyon $
* Bahreyn - 40 milyar $
* Irak – 300 milyon $
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu’da artan gerilimin küresel petrol arzında tarihin en büyük kesintisine yol açtığı uyarısında bulunarak, petrol tüketimini hızla düşürecek radikal bir eylem planı çağrısı yaptı. IAE’nin açıklamasında, küresel petrol talebinin yüzde 45’ini oluşturan ulaşım sektörü başta olmak üzere, tüketimi kısa sürede azaltacak stratejik önlemler sıralandı. Ulaşım kaynaklı yakıt sarfiyatını düşürmek amacıyla uygun iş kollarında uzaktan çalışma modeline geçilmesini, otoyollardaki hız limitlerinin ise en az 10 kilometre düşürülmesini önerildi. Özel araç kullanımı yerine toplu taşımanın teşvik edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, büyükşehirlerde trafik yoğunluğunu ve yakıt tüketimini kontrol altına almak amacıyla “tek-çift plaka” uygulamasına gidilmesi çağrısı yapıldı. IEA Başkanı Fatih Birol, “Talebi azaltmaya yönelik bu önlemler, tüketicileri ekonomik şoktan korumak ve enerji güvenliğini desteklemek için kritik bir araçtır” dedi.
IMF’den enflasyon uyarısı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu’daki gerilimin küresel ekonomiye etkisinin büyük ölçüde çatışmanın süresine ve şiddetine bağlı olacağını belirterek, petrol fiyatlarındaki artışın uzun sürmesi halinde küresel manşet enflasyonun yükselebileceğini, üretimin ise azalabileceğini ifade etti. Kozack, Orta Doğu’daki çatışma dikkate alındığında merkez bankalarına yönelik tavsiyelerinin sorulması üzerine ise “Merkez bankalarına tavsiyemiz, enerji fiyatlarındaki bu artış karşısında tetikte olmaları ve özellikle enflasyon beklentileri üzerinde olası etkilerinin ne olabileceğini incelemeleridir” ifadelerini kullandı.
Hedef doğal gaz tesisleri mi olacak?
ABD Başkanı Trump’ın İran’ın enerji altyapısını hedef alma tehdidinin hayata geçmesi halinde, saldırıların doğalgaz santrallerine yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, İran’da elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 80’i doğalgazdan sağlanıyor. Bu durum, olası bir saldırıda enerji arzını doğrudan etkileyebilecek kritik noktaların başında doğal gaz tesislerinin geleceğine işaret ediyor. Olası bir saldırı senaryosunda, başkent Tahran’ın güneydoğusunda bulunan Damavand kombine çevrim santralinin öncelikli hedefler arasında yer alabileceği ifade ediliyor.
Karneye geçiş zorunlu hale gelecek
Küresel enerji piyasalarında artan arz belirsizliği, kıta ülkesi Avustralya’yı vurdu. Son değerlendirmelere göre, 2026 yılına son derece düşük dizel stoku ile giren ülkede arz sıkıntısı madencilikten tarıma birçok sektörde üretim ve ticaret akışını sekteye uğratabilir. Tahminlere göre kıtlık nedeniyle karneye geçiş zorunlu hale gelecek, sektör önceliklendirme listesi yapacak ve stratejik rezervler devreye girecek.
G7’den ortak mesaj
G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından G7 ülkeleri adına Orta Doğu’daki mevcut bağlama ilişkin ortak açıklama yapıldı. IEA üyelerinin 11 Mart’ta petrol rezervlerinin kullanıma açılmasına karar verdiği hatırlatılan açıklamada, “Küresel çapta enerji tedarikinin sağlanmasını desteklemek için gerekli tüm adımları atmaya hazırız” ifadesi kullanıldı.
İran petrolüne geçici izin
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladıklarını bildirdi. Yaptırım altındaki İran petrolünün Çin tarafından ucuza stoklandığına işaret eden Bessent, bu mevcut arzın geçici olarak serbest bırakılmasıyla ABD’nin yaklaşık 140 milyon varil petrolü hızla küresel piyasaya sunacağını, böylece dünya çapındaki enerji miktarının artacağını ve İran’ı sorumlu tuttuğu arz üzerindeki geçici baskıların hafifletilmesine yardımcı olunacağını aktardı.
Gıda güvenliği tehlikede
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Orta Doğu’da devam eden çatışmaların küresel ticaretin büyüme beklentileri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ve 2026 yılı ticaret projeksiyonlarını aşağı yönlü tehdit ettiğini duyurdu. DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo- Iweala, Orta Doğu’daki krizin temel gıda güvenliğini ve tüketici maliyetlerini tehdit ettiğini belirterek “Enerji fiyatlarındaki sürekli artışlar gıda güvenliği, tüketiciler ve işletmeler üzerindeki maliyet baskıları aracılığıyla küresel ticaret risklerini tırmandırabilir” dedi.
AB’den acil önlem paketi
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu’daki kriz nedeniyle fosil yakıt fiyatlarında yaşanan artışa çözüm bulunması gerektiğini belirterek, vatandaşları ve şirketleri korumak için acil önlemler alınacağını bildirdi. Costa, önlemlerin 2027 sonuna kadar hayata geçirileceğini ve AB pazarındaki en kritik 10 engeli ortadan kaldıracaklarını anlattı.