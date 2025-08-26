Hyundai ABD'de gaza bastı! Yatırım için ayrılan finansman 26 milyar dolara çıktı

Hyundai Motor Grubu, ABD’deki yatırım planlarını revize etti. Güney Kore merkezli otomotiv devi, daha önce 21 milyar dolar olarak açıkladığı yatırım miktarını 26 milyar dolara yükselttiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre bu artış, Hyundai’nin ABD’deki varlığını güçlendirme ve ileri teknoloji üretim kapasitesini genişletme hedeflerini yansıtıyor.

Yeni robotik tesise yatırım

Planlanan yeni yatırım kapsamında, ABD’de son teknolojiye sahip bir robotik tesisi inşa edilecek. Yıllık 30 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak bu tesis, grubun ileri teknoloji üretim kabiliyetlerini bölgeye taşıyarak üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Hyundai Motor Grubu, söz konusu yatırımıyla birlikte sadece üretim alanında değil, aynı zamanda teknolojik yenilikler ve istihdamda da ABD’deki etkisini artırmayı amaçlıyor.