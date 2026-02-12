İBB'den toplu ulaşıma zam teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki komisyonlar, kent genelinde toplu ulaşım ve bazı hizmet kalemlerine yönelik fiyat artışı içeren tekliflerini tamamladı. Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun hazırladığı düzenleme, İBB Meclisi'nin bugünkü gündeminde yer aldı.

Teklife göre; otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu taşıma araçları ile taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda elektronik tam bilet ücretinin 35 liradan 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman bedelinin ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarılması planlanıyor.

Taksimetre açılışı ve kilometre başına ücrette de artış talebi

Taksi tarifesinde de artış talep edildi. Buna göre taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya, kilometre başına ücretin 36,30 liradan 43,56 liraya yükseltilmesi öngörülüyor. Saatlik zaman tarifesinin 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 175 liradan 210 liraya çıkarılması teklif edildi.

Minibüslerde "indi-bindi" olarak bilinen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya yükseltilmesi planlanırken, mesafe aralıklarına göre ücretlerin 41 ila 47 lira arasında değişmesi öngörülüyor. Öğrenci ücretinin de 21 liradan 25 liraya çıkarılması isteniyor.

Okul servislerinde ise 0-1 kilometre arası ücretin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltilmesi teklifte yer aldı. Yeni tarifenin 16 Şubat itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Öte yandan, İBB'ye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menüsü fiyatının da 550 liradan yüzde 27,27 artışla 700 liraya çıkarılması talep edildi.