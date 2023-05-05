İç Anadolu Kariyer Fuarı Eskişehir’de açıldı

Ayşe KAYTAN UÇAK

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük kariyer fuarı olan İKAF’23, Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 19 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, fuar sayesinde öğrencilerin kariyer planlarını yapmak ve firmalarla bir araya gelmek için fırsatları olacağını aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyayı artık dev şirketlerin değil teknolojilerin yönettiğine işaret etti. Gençlere, “Biz bu teknolojisinin tüketicisi mi yoksa üreticisi mi olacağız” diye soran Dönmez, Türkiye’de müthiş bir teknoloji üretkenliği olduğuna “Üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, araştırma enstitüleri, özel sektör ve kamu kuruluşları başarılı Ar-Ge iş birlikleri yürütüyor” dedi.